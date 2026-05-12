Irak na MS 2026: Návrat po 40 rokoch. Na 21. zápas v kvalifikácii cestovali tri dni

Futbalisti Iraku sa stali posledným, 48. účastníkom MS vo futbale 2026.
V kvalifikácii odohrali celkovo 21 zápasov a vo finále interkontinentálnej baráže v mexickom Monterrey zdolali Bolíviu 2:1.
Ich cesta bola mimoriadne náročná – prípravu narušil vojnový konflikt v regióne, uzavretý vzdušný priestor aj komplikované cestovanie. Väčšina tímu sa do Mexika presúvala z Bagdadu cez Jordánsko až tri dni.
Už aj postup do interkontinentálnej baráže bol dramatický, odvetu dvojzápasu so Spojenými Arabskými Emirátmi rozhodol gól z pokutového kopu v 17. minúte pridaného času.
Austrálsky kouč Graham Arnold sa na penaltu Amira Al-Ammariho radšej ani nepozeral.
Arnold na MS 2022 doviedol Austráliu do osemfinále. Národný tím Iraku prevzal v roku 2025.
„Dostal som úlohu, ktorá dokáže zmeniť celú krajinu,“ uviedol kouč, ktorý zakázal hráčom sledovať sociálne siete počas reprezentačných zrazov.
Irak sa predstaví na turnaji iba druhý raz, prvýkrát bol na majstrovstvách sveta pred 40 rokmi a prehral všetky tri zápasy.
Najvýznamnejší hráči:
- Aymen Hussein (Al-Karma): Skúsený útočník s 93 reprezentačnými štartmi a 33 gólmi, čo ho radí na piate miesto v historickej tabuľke strelcov irackej reprezentácie. V interkontinentálnej baráži dal víťazný gól.
- Mohanad Ali (Dibba): Hrotový hráč s prezývkou Mimi dal v národnom tíme 27 gólov. Patrí k ofenzívnym lídrom tímu.
- Zidane Iqbal (Utrecht): Rodák z Manchestru prešiel mládežníckymi kategóriami v United, v áčku debutoval v zápase Ligy majstrov v decembri 2021 proti Young Boys Bern. Technický stredopoliar môže byť v budúcnosti kľúčovým hráčom reprezentácie.
Najvýznamnejší hráči: Francúzsko, Senegal, Nórsko (skupina I)
Irak
FIFA Ranking
57. miesto
Tréner
Graham Arnold
Tri hviezdy
Aymen Hussein, Mohanad Ali, Zidane Iqbal
Najväčšie úspech
Víťazstvo na Ázijskom pohári 2007, postup na MS 1986