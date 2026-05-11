Klub štyridsiatnikov sa rozrastá. Džeko bude na MS vo futbale hrajúcou legendou

Futbalový reprezentant Bosny a Hercegoviny Edin Džeko bude na tohtoročných majstrovstvách sveta ústrednou postavou tímu svojej krajiny.
Bývalý útočník Manchestru City, AS Rím či Interu Miláno figuruje v nominácii a mal by sa zapísať do histórie ako ďalší štyridsiatnik na záverečnom turnaji. Podľa trénera Sergeja Barbareza je hlavným cieľom balkánskej krajiny postup zo skupiny.
Jediným hráčom z poľa, ktorý hral na MS po svojich 40. narodeninách, je podľa portálu BBC Sport zatiaľ legendárny Kamerunčan Roger Milla.
Ďalší šiesti boli brankári. Okrem Džeka, ktorý momentálne hrá za Schalke 04, sa môžu v lete pridať aj Chorvát Luka Modrič a Portugalčan Cristiano Ronaldo.
V marcovej baráži strelil Džeko v semifinále gól Walesu a odohral aj úspešný finálový duel proti Taliansku. Barbarez bude na tento zápas spomínať ešte dlho.
„Stále v sebe nosím ten pocit, ktorý som mal na konci proti Talianom. Mojim prianím teraz je dostať sa do vyraďovacej časti, potom uvidíme,“ citovala reprezentačného kouča agentúra AFP.
Pre Bosnu to bude po MS 2014 v Brazílii druhá účasť na mundiale. V juhoamerickej krajine vtedy vyhrali len jeden zápas a nepostúpili zo skupiny.
Teraz bude ich súperom v „béčku“ okrem hostiteľskej Kanady aj Švajčiarsko a Katar. Šampionát odštartuje 11. júna.
Nominácia Bosny a Hercegoviny na MS 2026
Brankári: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislič (HNK Rijeka), Osman Hadzikič (Slaven Belupo Koprivnica)
Obrancovia: Sead Kolašinac (Atalanta Bergamo), Amar Dedič (Benfica Lisabon), Nihad Mujakič (Gaziantep), Nikola Katič (Schalke 04), Tarik Muharemovič (Sassuolo Calcio), Stjepan Radeljič (HNK Rijeka), Dennis Hadzikadunič (Sampdoria janov), Nidal Čelik (Racing Lens)
Stredopoliari: Amir Hadziahmetovič (Hull City), Ivan Sunjič (Pafos), Ivan Bašič (FK Astana), Dženis Burnič (SC Karlsruhe), Ermin Mahmič (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovič (Bröndby Kodaň), Amar Memič (Viktoria Plzeň), Armin Gigovič (Young Boys Bern), Kerim Alajbegovič (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevič (PSV Eindhoven)
Útočníci: Ermedin Demirovič (VfB Stuttgart), Jovo Lukič (Universitatea Kluž), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovič (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04)