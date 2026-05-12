    Francúzsko na MS 2026: Získal titul ako hráč aj tréner. Teraz má pred sebou posledný šampionát

    Futbalisti Francúzska. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|12. máj 2026 o 06:15
    Pozrite si profil reprezentácie Francúzska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Les Bleus prichádzajú na MS vo futbale 2026 ako jeden z najhorúcejších favoritov.

    Francúzsko má za sebou dlhú históriu na svetových šampionátoch – titul získalo v roku 1998 doma a zopakoval ho v Rusku 2018.

    Na poslednom MS v Katare 2022 postúpili do finále, v ktorom podľahli Argentíne až v rozstrele.

    Európsku kvalifikáciu hrali Francúzi v D-skupine proti Ukrajine, Islandu a Azerbajdžanu. Vstup do kvalifikácie bol solídny, no nie bezchybný – s Islandom remizovali 2:2 a v októbri nezvládli odvetný zápas, kde tiež stratili body.

    Napriek tomu dominovali a postup si zabezpečili víťazstvom 4:0 nad Ukrajinou v Parku princov, pri príležitosti 10. výročia teroristických útokov v Paríži. V celkovej bilancii skupiny zaznamenali päť výhier, jednu remízu a jednu prehru.

    Tréner Didier Deschamps vedie tím od roku 2012 a je najdlhšie pôsobiacim trénerom Francúzska v histórii. MS 2026 budú jeho posledným šampionátom na čele Les Bleus.

    S národným tímom triumfoval na MS 2018 a stal sa iba tretím mužom histórie, ktorý získal titul majstra sveta ako hráč aj tréner. 

    Najvýznamnejší hráči:

    • Kylian Mbappé (Real Madrid) – kapitán a najväčšia hviezda tímu. V prvej sezóne v Reale Madrid prelomil historický rekord v počte gólov pre nováčika v La Lige a získal Zlatú kopačku. 
    • William Saliba (Arsenal) – jeden z najlepších obrancov planéty. V čase MS 2026 bude mať iba 25 rokov a v Arsenale patrí k neodmysliteľným pilierom obrany už niekoľko sezón.
    • Mike Maignan (AC Miláno) – brankár svetovej triedy. Rodák z Francúzskej Guyany je kapitánom AC Miláno. V prvej sezóne po príchode do klubu okamžite získal titul v Serie A a bol zaradený do tímu sezóny. 

    Súperi na MS 2026: Senegal, Nórsko, Irak (skupina I)

    Francúzsko

    FIFA Ranking

    1. miesto

    Tréner

    Didier Deschamps

    Tri hviezdy

    Kylian Mbappé, William Saliba, Mike Maignan

    Najväčšie úspech

    Víťaz MS 1998 a 2018, víťaz ME 1984, 2000

    MS vo futbale 2026: Skupina I

