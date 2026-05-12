    Senegal na MS 2026: Rozlúčka silnej generácie, obavy o kapitána

    Futbalisti Senegalu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. máj 2026 o 06:45
    Pozrite si profil reprezentácie Senegalu na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Senegal postúpil na šampionát ako víťaz B-skupiny africkej kvalifikácie. V konkurencii DR Kongo, Mauretánie, Toga, Sudánu a Južného Sudánu zvládol kvalifikáciu bez prehry a zahrá si štvrtý raz na MS. 

    Súpermi na turnaji budú Francúzsko, Irak a Nórsko. Súboj proti Francúzom v New Jersey určite vyvolá spomienky na rok 2002, keď v otváracom zápase majstrovstiev sveta zdolali Levy z Terangy - ako znie prezývka senegalského tímu - obhajcov titulu Francúzska 1:0 a spustili lavínu eufórie v uliciach Dakaru. 

    Senegal vtedy druhý raz v histórii (predtým 1990) postúpil na MS do štvrťfinále a hráči tohto tímu sa stali doma futbalovými ikonami. Šampionát v Severnej Amerike bude zrejme rozlúčkou pre niekoľko hráčov silnej generácie ako Kalidou Koulibaly alebo Sadio Mané. Očakáva sa, že na turnaji by mal Senegal patriť k najúspešnejším africkým tímom.

    Tréner tímu je Pape Bouna Thiaw, bývalý reprezentant a člen legendárnej partie z MS 2002. Renomé si získal najmä vďaka víťazstvu na Afrických majstrovstvách národov v roku 2022, čo je turnaj, na ktorom reprezentujú jednotlivé krajiny výbery zložené z hráčov pôsobiacich v afrických kluboch. V decembri 2024 sa stal trénerom seniorskej senegalskej reprezentácie, keď nahradil Aliou Cissého. 

    Vo finále Afrického pohára národov 2025 proti Maroku došlo ku kontroverzii, keď na protest proti penalte nariadenej v závere riadneho hracieho času tréner Thiaw stiahol mužstvo z ihriska. Senegalčania sa síce po čase vrátili a napokon vyhrali po predĺžení, ale rozhodnutím disciplinárnej komisie o titul prišli a tréner dostal dištanc na päť zápasov, ako aj pokutu vo výške 100-tisíc dolárov.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Sadio Mané: Jeden z najúspešnejších afrických futbalistov v histórii s titulom v Premier League či v Lige majstrov. V 34 rokoch je ústrednou postavou senegalského tímu. Spoluhráč Cristiana Ronalda v saudskoarabskom tíme Al-Nassr nastrieľal v tejto klubovej sezóne 9 gólov. 
    • Kalidou Koulibaly: Kapitán a pilier senegalskej obrany. Jeho štart na MS je však ohrozený. Na tréningu tímu Al-Hilal 8. apríla utrpel zranenie stehenného svalu a rekonvalescencia ide pomalšie ako sa očakávalo. "Jeho stav sledujeme na dennej báze a jeho návrat bude závisieť od liečby. Momentálne nie je schopný behať," informoval tréner klubu Simone Inzaghi.
    • Édouard Mendy: Ďalšia hrajúca legenda. Aj on pôsobí v Saudskej Arábii v tíme Al-Ahli a podľa viacerých štatistík je najúspešnejší brankár miestnej ligovej súťaže.

    Súperi na MS 2026: Irak, Nórsko, Francúzsko (skupina I)

    Senegal

    FIFA Ranking

    14. miesto

    Tréner

    Pape Bouna Thiaw

    Tri hviezdy

    Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy

    Najväčšie úspechy

    2x štvrťfinále na MS (1990, 2002)

    MS vo futbale 2026: Skupina I

