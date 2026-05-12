Senegal na MS 2026: Rozlúčka silnej generácie, obavy o kapitána

Senegal postúpil na šampionát ako víťaz B-skupiny africkej kvalifikácie. V konkurencii DR Kongo, Mauretánie, Toga, Sudánu a Južného Sudánu zvládol kvalifikáciu bez prehry a zahrá si štvrtý raz na MS.
Súpermi na turnaji budú Francúzsko, Irak a Nórsko. Súboj proti Francúzom v New Jersey určite vyvolá spomienky na rok 2002, keď v otváracom zápase majstrovstiev sveta zdolali Levy z Terangy - ako znie prezývka senegalského tímu - obhajcov titulu Francúzska 1:0 a spustili lavínu eufórie v uliciach Dakaru.
Senegal vtedy druhý raz v histórii (predtým 1990) postúpil na MS do štvrťfinále a hráči tohto tímu sa stali doma futbalovými ikonami. Šampionát v Severnej Amerike bude zrejme rozlúčkou pre niekoľko hráčov silnej generácie ako Kalidou Koulibaly alebo Sadio Mané. Očakáva sa, že na turnaji by mal Senegal patriť k najúspešnejším africkým tímom.
Tréner tímu je Pape Bouna Thiaw, bývalý reprezentant a člen legendárnej partie z MS 2002. Renomé si získal najmä vďaka víťazstvu na Afrických majstrovstvách národov v roku 2022, čo je turnaj, na ktorom reprezentujú jednotlivé krajiny výbery zložené z hráčov pôsobiacich v afrických kluboch. V decembri 2024 sa stal trénerom seniorskej senegalskej reprezentácie, keď nahradil Aliou Cissého.
Vo finále Afrického pohára národov 2025 proti Maroku došlo ku kontroverzii, keď na protest proti penalte nariadenej v závere riadneho hracieho času tréner Thiaw stiahol mužstvo z ihriska. Senegalčania sa síce po čase vrátili a napokon vyhrali po predĺžení, ale rozhodnutím disciplinárnej komisie o titul prišli a tréner dostal dištanc na päť zápasov, ako aj pokutu vo výške 100-tisíc dolárov.
Najvýznamnejší hráči:
- Sadio Mané: Jeden z najúspešnejších afrických futbalistov v histórii s titulom v Premier League či v Lige majstrov. V 34 rokoch je ústrednou postavou senegalského tímu. Spoluhráč Cristiana Ronalda v saudskoarabskom tíme Al-Nassr nastrieľal v tejto klubovej sezóne 9 gólov.
- Kalidou Koulibaly: Kapitán a pilier senegalskej obrany. Jeho štart na MS je však ohrozený. Na tréningu tímu Al-Hilal 8. apríla utrpel zranenie stehenného svalu a rekonvalescencia ide pomalšie ako sa očakávalo. "Jeho stav sledujeme na dennej báze a jeho návrat bude závisieť od liečby. Momentálne nie je schopný behať," informoval tréner klubu Simone Inzaghi.
- Édouard Mendy: Ďalšia hrajúca legenda. Aj on pôsobí v Saudskej Arábii v tíme Al-Ahli a podľa viacerých štatistík je najúspešnejší brankár miestnej ligovej súťaže.
Súperi na MS 2026: Irak, Nórsko, Francúzsko (skupina I)
Senegal
FIFA Ranking
14. miesto
Tréner
Pape Bouna Thiaw
Tri hviezdy
Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy
Najväčšie úspechy
2x štvrťfinále na MS (1990, 2002)