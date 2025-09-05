Česko nedopustilo prekvapenie, Gattusovi sa vydarila premiéra na lavičke Talianska

BRATISLAVA. Futbalisti Francúzska vstúpili úspešne do bojov v D-skupine európskej kvalifikácie MS 2026.
Vicemajstri sveta spred troch rokov vyhrali v piatok v poľskom meste Vroclav nad Ukrajinou 2:0.
Taliani odohrali prvý zápas pod vedením nového trénera Gennara Gattusa. Doma proti Estónsku sa síce gólovo presadili až po prestávke, no triumfovali vysoko 5:0.
Česi uspeli na ihrisku Čiernej Hory 2:0.
Triumf Francúzov spečatil Mbappe
Francúzi potvrdili na neutrálnej pôde úlohu favorita proti Ukrajine, keď ich už po desiatich minútach hry poslal po vydarenej kombinačnej akcii do vedenia Michael Olise po spätnej prihrávke od Bradleyho Barcolu.
Hostia sa potom gólovo na dlho odmlčali, náskok až v 82. minúte poistil Kylian Mbappe zásahom na 2:0. Island v tej istej skupine vyhral doma nad Azerbajdžanom 5:0, dvakrát sa presadil Isak Johannesson.
Taliani mali v Bergame od začiatku výraznú prevahu v súboji s outsiderom z Estónska, tím kouča Gennara Gattusa však dlho nedokázal prekonať brankára Karla Heina z Werderu Brémy.
Ten kapituloval až po necelej hodine hry, hlavou ho prekonal Moise Kean.
Ďalšie dva zásahy potom pridal Mateo Retegui a po jednom Giacomo Raspadori i Alessandro Bastoni. Izrael v rovnakej I-skupine vyhral v Moldavsku presvedčivo 4:0.
Česku pomohol bleskový gól
Necelé tri minúty trvalo, kým sa Česi gólovo presadili v Podgorici. Do siete domácej Čiernej Hory bleskovo skóroval Lukáš Červ a zverenci Ivana Hašeka získali tri body, keď sa ešte v nadstavení tešil Václav Černý.
Bolo to ich štvrté víťazstvo v piatom kvalifikačnom zápase a sú na čele L-skupiny. Chorváti sú až za nimi, ale odohrali o dva zápasy menej a v piatok si udržali stopercentnú bilanciu očakávaným plným zápisom na ihrisku Faerských ostrovov (1:0).
Švajčiari suverénne zvládli kvalifikačný štart, doma v Bazileji si bez problémov poradili s Kosovom 4:0 a usadili sa na čele tabuľky „béčka“.
Dvoma gólmi sa prezentoval Breel Embolo. Slovinci remizovali na ľubľanskom štadióne Stožice so Švédskom 2:2, bod pre nich zariadil v závere Žan Vipotnik.
Gréci odštartovali boj o šampionát hladkým triumfom -Bielorusko deklasovali 5:1, keď už v polovici prvého polčasu mali trojgólový náskok.
Do streleckej listiny sa zapísali piati rôzni hráči. V druhom stretnutí D-skupiny Dáni nedokázali v Kodani skórovať proti Škótsku a zrodila sa bezgólová remíza.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - piatok, 5. september
B-skupina:
Švajčiarsko - Kosovo 4:0 (4:0)
Góly: 25. a 45. Embolo, 22. Akanji, 39. Widmer
Slovinsko - Švédsko 2:2 (0:1)
Góly: 46. Lovrič, 90. Vipotnik - 18. Elanga, 73. Ayari
C-skupina:
Grécko - Bielorusko 5:1 (4:0)
Góly: 3. Karetsas, 17. Pavlidis, 21. Bakasetas, 36. Kourbelis, 63. Tzolis - 72. Barkovskij (z 11 m)
Dánsko - Škótsko 0:0
D-skupina:
Ukrajina - Francúzsko 0:2 (0:1)
Góly: 10. Olise, 82. Mbappe
Island - Azerbajdžan 5:0 (1:0)
Góly: 47. a 56. Johannesson, 45.+2 Palsson, 67. Gudmundsson, 73. Hlynsson
I-skupina:
Moldavsko - Izrael 0:4 (0:2)
Góly: 15. Dor Peretz, 35. Solomon, 59. Baribo, 77. Gloukh
Taliansko - Estónsko 5:0 (0:0)
Góly: 69. a 89. Retegui, 58. Kean, 71. Raspadori, 90.+2 Bastoni
L-skupina:
Faerské ostrovy - Chorvátsko 0:1 (0:1)
Góly: 31. Kramarič
Čierna Hora - Česko 0:2 (0:1)
Góly: 4. Červ, 90.+6 Černý