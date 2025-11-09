Na majstrovstvách sveta zaznamenali pekný výsledok. Dvaja Slováci finišovali v top 20

Momentka z MS v cyklokrose 2025.
Momentka z MS v cyklokrose 2025. (Autor: Facebook/SCZ)
Zlato získal Talian Filippo Grigolini.

MIDDELKERKE. Spomedzi štyroch slovenských zástupcov na majstrovstvách Európy v cyklokrose v belgickom Middelkerke sa v pretekoch juniorov najvyššie umiestnil Milan Húsenica na 17. mieste (+2:26 min).

Na 19. priečke finišoval Michal Šichta (+2:38), 33. bol Tadeáš Rybanský (+4:11) a na 57. pozícii klasifikovali Jerguša Melicherčíka (+6:44). Zlato získal Talian Filippo Grigolini.

V kategórii žien do 23 rokov reprezentovala Slovensko len Sofia Ungerová. Tá so stratou niečo vyše šiestich minút obsadila 18. priečku, s časom 44:06 min. triumfovala Holanďanka Leonie Bentveldová.

