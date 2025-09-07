ONLINE: Nemecko - Severné Írsko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (A-skupina)

BRATISLAVA. Nemecko a Severné Írsko dnes hrajú druhý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí RheinEnergieStadion v Kolíne nad Rýnom, úvodný výkop je naplánovaný na 20:45 h.
Domáca reprezentácia sa bude usilovať napraviť zlyhanie vo štvrtok proti Slovensku.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Severné Írsko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, nedeľa, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
07.09.2025 o 20:45
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sev. Írsko
Prenos
Severní Irsko
Tak zatímco pro Německo musí být postup do Ameriky nezbytný, tak pro Severní Irsko by byla cesta za oceán pohádkou. Národní tým, který se nachází až na 71. pozici žebříčku FIFA, se totiž jakékoli větší akce účastnil naposledy před devíti lety, kdy se kvalifikoval na Mistrovství Evropy do Francie. A tam dokonce prošel až do osmifinále, nicméně tak byl na jeho síly rival z Walesu. Co se světových šampionátů týče – těch se Severní Irové zúčastnili naposledy v letech 1982 a 1986. To už je ale hodně dávno.
I GAWA (Green and White Army – v překladu Zeleno-bílá armáda) si v nedávné době zahrála základní skupinu Ligy národů, konkrétně třetí skupinu Ligy C. A tu také Severní Irové ovládli, když v konkurenci Bulharska, Běloruska a Lucemburska ztratili jen pět bodů a mohou se tak těšit na další ročník, ve kterém se podívají do vyšší Ligy B. Na jaro pak fotbalisté Severního Irska sehráli čtyři přípravné duely – se Švýcarskem překvapivě remizovali 1:1, Švédům podlehli vysoko 1:5 a Dánům poté 1:2, ale v posledním utkání udolali svěřenci trenéra O’Neilla po jediné brance Island.
Narozdíl od německého výběru ale Severnímu Irsku vstup do kvalifikační skupiny A vyšel. Zeleno-bílá armáda udolala v Lucembursku domácí reprezentaci 3:1 a po úvodních zápasech tak překvapivě vede celou skupinu. Góly vstřelili útočník Reid, záložník Charles a křídelník Crystal Palace Devenny.
Německo
Německý „Die Mannschaft“ nezažil úplně nejlepší poslední léta, nicméně nedávná Liga národů určitě dala německým fanouškům naději na lepší zítřky. Takový výsledkový úpadek začal po vyhraném světovém šampionátu v roce 2014 a následném bronzu v Mistrovství Evropy v roce 2016. Poté totiž přišlo nepovedený mundial v Rusku, výpadek v osmifinále EURA v roce 2021 a v neposlední řadě také nepostup ze skupiny na světovém šampionátu v Kataru. Alespoň jakýsi progres pak přišel na domácím ME před rokem, před kterým však Němci mířili daleko výše než jen do čtvrtfinále.
Poslední ročník Ligy národů však už vypadal z německého pohledu daleko lépe. Svěřenci kouče Nagelsmanna totiž prošli svou skupinou Ligy A až do jarních vyřazovacích bojů, které se týkaly jen nejlepších osmi týmů Evropy. Ve čtvrtfinále si pak Němci poradili s Italy celkově 5:4 a mezi nejlepší čtyřku, kde už se ale týmu okolo kapitána Kimmicha tolik nedařilo a Německo nakonec skončilo až čtvrté. I tak se ale dají tyto výsledky považovat za relativní úspěch německého fotbalu.
Postup na světový šampionát 2026 by tak měl být pro německý výběr jasným cílem a pokud by náhodou Die Mannschaft v Americe chyběl, bylo by to bezpochyby velké překvapení. V prvním zápase své kvalifikační skupiny však Nagelsmannův výběr zaváhal a s reprezentací Slovenska prohrál 0:2 a dnes už by si zaváhání neměl dovolit.
Příjemný nedělní večer všem fanouškům fotbalu. Kvalifikace o Mistrovství světa v roce 2026 dnes pokračuje dalšími zápasy, přičemž v jednom takovém přivítá Německo reprezentaci Severního Irska. Utkání startuje v Kolíně nad Rýnem v 20:45 a Vy jste k jeho sledování srdečně zváni. Příjemnou zábavu!
