Slováci neuspeli v druhom zápase na ME. Zdolal ich severský súper

Slovenské reprezentantky v curlingu prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy vo fínskom Lahti.
V nedeľňajšom súboji B-divízie podľahli Slovinsku 6:7 a majú na konte dve prehry rovnako ako Anglicko, Fínsko a Holandsko.
Popoludní ich v rovnaký deň čakal od 15.00 SEČ duel s Lotyškami, ktoré vyhrali prvé dve stretnutia.
Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9.
V pondelok ich čakali stretnutia s Holandskom a Belgickom.
ME v curlingu 2025 - divízia B
Ženy:
Slovinsko - Slovensko 7:6
Muži:
Slovensko - Fínsko 5:9