    Slováci neuspeli v druhom zápase na ME. Zdolal ich severský súper

    Curling, ilustračná fotografia.
    Curling, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. nov 2025 o 14:13
    ShareTweet0

    V pondelok ich čakali stretnutia s Holandskom a Belgickom.

    Slovenské reprezentantky v curlingu prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy vo fínskom Lahti.

    V nedeľňajšom súboji B-divízie podľahli Slovinsku 6:7 a majú na konte dve prehry rovnako ako Anglicko, Fínsko a Holandsko.

    Popoludní ich v rovnaký deň čakal od 15.00 SEČ duel s Lotyškami, ktoré vyhrali prvé dve stretnutia.

    Proti domácemu výberu Fínska v rovnakej divízii prehrali aj Slováci, ktorí mu podľahli 5:9.

    V pondelok ich čakali stretnutia s Holandskom a Belgickom.

    ME v curlingu 2025 - divízia B

    Ženy:

    Slovinsko - Slovensko 7:6

    Muži:

    Slovensko - Fínsko 5:9

    Ďalšie športy

    Curling, ilustračná fotografia.
    Curling, ilustračná fotografia.
    Slováci neuspeli v druhom zápase na ME. Zdolal ich severský súper
    dnes 14:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Slováci neuspeli v druhom zápase na ME. Zdolal ich severský súper