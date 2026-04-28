VIDEO: Divočina v Turecku. Po boxerskom zápase sa strhla hromadná bitka

Ruský boxer Sergej Goročov zdolal v tureckom Trabzone domáceho Emirkhana Kalkana v boji o pás organizácie UBO. Pár sekúnd po oslavách s tímom však došlo k hromadnej bitke.
Do ringu vtrhli ľudia z oboch táborov a aj fanúšikovia. Na záberoch je vidieť chaos, ktorý s profesionálnym boxom nemal nič spoločné.
Rus po krátkej oslave zamieril k súperovi, no jeden z Kalkanových ľudí ho odstrčil, čo vyvolalo vlnu nevôle aj od Goročovho tímu.
Vtedy sa začala ozajstná bitka, do ktorej sa zapojili aj priaznivci. V ringu lietali päste, ale aj plastové stoličky z neďalekého hľadiska. Goročov neskôr potvrdil, že útok nebola žiadna menšia strkanica a jeho tím napadlo údajne okolo 80 ľudí. Niektorí členovia mali skončiť v nemocnici.
VIDEO: Po boxerskom zápase v Turecku sa strhla hromadná bitka
Jeho tréner podľa dostupných informácií utrpel zranenie hlavy. Ruskému boxerovi pomohli rukavice, ktoré mal stále nasadené, chránil si nimi hlavu.
Podľa záberov zrejme zlyhala usporiadateľská služba, ktorá v priebehu pár sekúnd nechala fanúšikov vojsť do ringu či jeho blízkosti bez väčších problémov. Výsledkom bola scéna, ktorá úplne predčila športový výkon.