Desať rokov už neprehrali. Holanďanky kraľujú aj naďalej, obhájili titul

MÖNCHENGLADBACH. Holandské pozemné hokejistky triumfovali po piatykrát v sérii na majstrovstvách Európy. V nedeľnom finále v Mönchengladbachu zvíťazili nad domácimi Nemkami 2:1.
Holanďanky nenašli na európskom šampionáte premožiteľa už desať rokov. Celkovo majú na konte 13 titulov, žiadna iná reprezentácia nemá viac ako dva.
Zároveň im patrí aj titul úradujúcich olympijských šampióniek a majsteriek sveta.
Bronz získali Španielky. V súboji o tretie miesto remizovali s Belgičankami 0:0, no uspeli v rozstrele 2:1
ME v pozemnom hokeji žien 2025
Finále
Holandsko - Nemecko 2:1 (2:0)
O 3. miesto: