Desať rokov už neprehrali. Holanďanky kraľujú aj naďalej, obhájili titul

Holandské hráčky pozemného hokeja. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|17. aug 2025 o 19:20
MÖNCHENGLADBACH. Holandské pozemné hokejistky triumfovali po piatykrát v sérii na majstrovstvách Európy. V nedeľnom finále v Mönchengladbachu zvíťazili nad domácimi Nemkami 2:1.

Holanďanky nenašli na európskom šampionáte premožiteľa už desať rokov. Celkovo majú na konte 13 titulov, žiadna iná reprezentácia nemá viac ako dva.

Zároveň im patrí aj titul úradujúcich olympijských šampióniek a majsteriek sveta.

Bronz získali Španielky. V súboji o tretie miesto remizovali s Belgičankami 0:0, no uspeli v rozstrele 2:1

ME v pozemnom hokeji žien 2025

Finále

Holandsko - Nemecko 2:1 (2:0)

O 3. miesto:

Španielsko - Belgicko 0:0 - 2:1 v rozstrele

