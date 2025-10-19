Triatlon spoznal nových majstrov sveta. Nemka sa vyšvihla zo štvrtého miesta až na čelo

Finále Svetovej série World Triathlon
Ženy elite:
1.
Lisa Tertschová
Nemecko
1:56:49,9 h
2.
Bianca Seregniová
Taliansko
1:57:03,3 h
3.
Emma Lombardiová
Francúzsko
1:57:15,3 h
Muži elite:
1.
Matthew Hauser
Austrália
1:42:41,2 h
2.
David Cantero del Campo
Španielsko
1:43:14,7 h
3.
Alessio Crociani
Taliansko
1:43:21,3 h
WOLLONGONG. Nemka Lisa Tertschová a Austrálčan Matthew Hauser si premiérovo vybojovali tituly majstrov sveta v triatlone.
Tertschová triumfovala vo finále svetovej série v austrálskom Wollongongu s časom 1:56:49,9 hodiny a v konečnom poradí sa vyšvihla zo štvrtého na prvé miesto.
V pretekoch mužov zvíťazil domáci Hauser v čase 1:42:41,2 a potvrdil pozíciu lídra.
Dvadsaťšesťročná Tertschová zvíťazila s náskokom 14 sekúnd pred Biancou Seregniovou z Talianska a Francúzkou Emmou Lombardiovou (+26 s).
O rok starší Hauser mal v cieli 33-sekundový náskok pred španielskym reprezentantom Davidom Canterom del Campom, tretí Talian Alessio Crociani naňho stratil 40 sekúnd.
Austrálčan sa stal vôbec prvým triatlonistom v histórii, ktorý ovládol štyri preteky svetovej série v jednej sezóne a v nedeľu mu na zaistenie titulu stačilo finišovať na stupňoch víťazov. Slovensko v kategóriách elite zastúpenie nemalo.