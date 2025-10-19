Triatlon spoznal nových majstrov sveta. Nemka sa vyšvihla zo štvrtého miesta až na čelo

Lisa Tertschová víťazí vo finále svetovej série World Triathlon.
Lisa Tertschová víťazí vo finále svetovej série World Triathlon. (Autor: TASR/AAPImage via AP)
TASR|19. okt 2025 o 11:26
ShareTweet0

Slovensko v kategóriách elite zastúpenie nemalo.

Finále Svetovej série World Triathlon

Ženy elite:

1.

Lisa Tertschová

Nemecko

1:56:49,9 h

2.

Bianca Seregniová

Taliansko

1:57:03,3 h

3.

Emma Lombardiová

Francúzsko

1:57:15,3 h

Muži elite:

1.

Matthew Hauser

Austrália

1:42:41,2 h

2.

David Cantero del Campo

Španielsko

1:43:14,7 h

3.

Alessio Crociani

Taliansko

1:43:21,3 h

WOLLONGONG. Nemka Lisa Tertschová a Austrálčan Matthew Hauser si premiérovo vybojovali tituly majstrov sveta v triatlone.

Tertschová triumfovala vo finále svetovej série v austrálskom Wollongongu s časom 1:56:49,9 hodiny a v konečnom poradí sa vyšvihla zo štvrtého na prvé miesto.

V pretekoch mužov zvíťazil domáci Hauser v čase 1:42:41,2 a potvrdil pozíciu lídra.

Dvadsaťšesťročná Tertschová zvíťazila s náskokom 14 sekúnd pred Biancou Seregniovou z Talianska a Francúzkou Emmou Lombardiovou (+26 s).

O rok starší Hauser mal v cieli 33-sekundový náskok pred španielskym reprezentantom Davidom Canterom del Campom, tretí Talian Alessio Crociani naňho stratil 40 sekúnd.

Austrálčan sa stal vôbec prvým triatlonistom v histórii, ktorý ovládol štyri preteky svetovej série v jednej sezóne a v nedeľu mu na zaistenie titulu stačilo finišovať na stupňoch víťazov. Slovensko v kategóriách elite zastúpenie nemalo.

Ostatné športy

    Lisa Tertschová víťazí vo finále svetovej série World Triathlon.
    Lisa Tertschová víťazí vo finále svetovej série World Triathlon.
    Triatlon spoznal nových majstrov sveta. Nemka sa vyšvihla zo štvrtého miesta až na čelo
    dnes 11:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Triatlon spoznal nových majstrov sveta. Nemka sa vyšvihla zo štvrtého miesta až na čelo