Šialený príbeh americkej krasokorčuliarky. Na MS sveta ukončila trojročnú nadvládu Sakamotovej

"Je to šialený príbeh. Nikdy by som si nepomyslela, že sa vrátim a stanem sa majsterkou sveta," povedala po voľných jazdách.

„Nič v mojom živote neľutujem. Som rada za každé rozhodnutie, ktoré som urobila. Dostalo ma totiž k tomuto momentu.

Bol to môj najlepší výkon v celej sezóne, ani moje tréningové programy neboli také dobré.

Myslela som si, že keď neurobím chyby, tak sa dostanem do najlepšej desiatky, no určite nie na prvé miesto. Je to neuveriteľné, iba tak sa to dá opísať.

Musím to ešte celé spracovať. Nikdy nie je mojim cieľom vyhrať alebo získať medailu, vždy chcem mať jednoducho dvakrát dobrý program,“ vyjadrila sa Liuová pre oficiálnu stránku Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).