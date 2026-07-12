Slovenský dvojkajak tesne nestačil na srbský pár. Baláž s Botekom brali striebro

Dvojkajak Samuel Baláž, Adam Botek na LOH Tokio 2020 / 2021.
Dvojkajak Samuel Baláž, Adam Botek na LOH Tokio 2020 / 2021. (Autor: TASR)
TASR|12. júl 2026 o 17:13
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Baláž s Botekom zabodovali v kanadskom Montreale.

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek získal na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 m.

V nedeľňajšom A-finále finišoval druhý so stratou 0,36 s na víťazný srbský tandem Žarko Jakovljevič, Marko Dragosavljevič a pripísali si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.

Baláž s Botekom potvrdili dobrú formu už na úvodných dvoch podujatiach prestížneho seriálu v Szegede a Brandenburgu, na ktorých tiež postúpili medzi elitnú deviatku.

V Nemecku skončili štvrtí, pričom od zisku bronzu ich delilo iba 22 stotín sekundy.

V Montreale boli vo finále rovnako ako v semifinálovej jazde nad ich sily iba Jakovljevič s Dragosavljevičom. Vo finále K1 na 1000 m obsadili Baláž v Montreale siedmu priečku.

Vodné športy

    Dvojkajak Samuel Baláž, Adam Botek na LOH Tokio 2020 / 2021.
    Dvojkajak Samuel Baláž, Adam Botek na LOH Tokio 2020 / 2021.
    Slovenský dvojkajak tesne nestačil na srbský pár. Baláž s Botekom brali striebro
    dnes 17:13
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