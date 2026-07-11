Michaličková finišovala v Hamburgu v piatej desiatke, zvíťazila Francúzka

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na podujatí World Triathlon Championship Series v nemeckom Hamburgu 47. priečku v pretekoch elite žien.
Na víťaznú Francúzku Leonie Periaultovú stratila 4:05 min. Tridsaťjedenročnú striebornú medailistku z ME 2024 doplnili na pódiu Nemka Lisa Tertschová (+5 s) a Švédka Tilda Manssonová (+12).
V mužských pretekoch triumfoval Austrálčan Matthew Hauser o tri sekundy pred Portugalčanom Vascom Vilacom.
Tretie miesto patrilo Nemcovi Henrymu Grafovi (+8). Slovensko nemalo v mužskej kategórii zastúpenie.
World Triathlon Championship Series
elite - ženy: 1. Leonie Periaultová (Fr.) 55:51 min, 2. Lisa Tertschová (Nem.) +5 s, 3. Tilda Manssonová (Švéd.) +12, ..., 47. Zuzana MICHALIČKOVÁ +4:05 min
elite - muži: 1. Matthew Hauser (Austr.) 50:07 min, 2. Vasco Vilaca (Portug.) +3, 3. Henry Graf (Nem.) +8