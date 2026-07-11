Michaličková finišovala v Hamburgu v piatej desiatke, zvíťazila Francúzka

Zuzana Michaličková.
Zuzana Michaličková. (Autor: Facebook Slovenská triatlonová únia)
TASR|11. júl 2026 o 16:34
ShareTweet0

V mužských pretekoch triumfoval Austrálčan.

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na podujatí World Triathlon Championship Series v nemeckom Hamburgu 47. priečku v pretekoch elite žien.

Na víťaznú Francúzku Leonie Periaultovú stratila 4:05 min. Tridsaťjedenročnú striebornú medailistku z ME 2024 doplnili na pódiu Nemka Lisa Tertschová (+5 s) a Švédka Tilda Manssonová (+12).

V mužských pretekoch triumfoval Austrálčan Matthew Hauser o tri sekundy pred Portugalčanom Vascom Vilacom.

Tretie miesto patrilo Nemcovi Henrymu Grafovi (+8). Slovensko nemalo v mužskej kategórii zastúpenie.

World Triathlon Championship Series

elite - ženy: 1. Leonie Periaultová (Fr.) 55:51 min, 2. Lisa Tertschová (Nem.) +5 s, 3. Tilda Manssonová (Švéd.) +12, ..., 47. Zuzana MICHALIČKOVÁ +4:05 min

elite - muži: 1. Matthew Hauser (Austr.) 50:07 min, 2. Vasco Vilaca (Portug.) +3, 3. Henry Graf (Nem.) +8

Vodné športy

    Zuzana Michaličková.
    Zuzana Michaličková.
    Michaličková finišovala v Hamburgu v piatej desiatke, zvíťazila Francúzka
    dnes 16:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Michaličková finišovala v Hamburgu v piatej desiatke, zvíťazila Francúzka