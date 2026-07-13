Slovenka predviedla v Montreale kvalitný výkon. Mala na dosah aj zisk medaily

(Autor: Paddle Europe FB)
TASR|13. júl 2026 o 07:16
ShareTweet0

Kanoistika-SP: Švecová skončila štvrtá v K1 na 5000 m na podujatí v Montreale

Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike

A-finále K1 na 5000 m ženy:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Melina Anderssonová

Švédsko

24:43,29 min.

2.

Estefania Fernandezová

Španielsko

+ 32,27 s

3.

Caroline Heuserová

Nemecko

+ 49,90 s

4.

Romana Švecová

Slovensko

+ 51,12 s

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

V nedeľňajšom A-finále prišla do cieľa so stratou 51,12 s na víťaznú Švédku Melinu Anderssonovú.

Striebro získala Španielka Estefania Fernandezová (+32,27), bronz si vybojovala Caroline Heuserová z Nemecka (49,90 s).

Vodné športy

    Slovenka predviedla v Montreale kvalitný výkon. Mala na dosah aj zisk medaily
    Slovenka predviedla v Montreale kvalitný výkon. Mala na dosah aj zisk medaily
    Slovenka predviedla v Montreale kvalitný výkon. Mala na dosah aj zisk medaily
    dnes 07:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenka predviedla v Montreale kvalitný výkon. Mala na dosah aj zisk medaily