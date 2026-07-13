Slovenka predviedla v Montreale kvalitný výkon. Mala na dosah aj zisk medaily

Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike
A-finále K1 na 5000 m ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Melina Anderssonová
Švédsko
24:43,29 min.
2.
Estefania Fernandezová
Španielsko
+ 32,27 s
3.
Caroline Heuserová
Nemecko
+ 49,90 s
4.
Romana Švecová
Slovensko
+ 51,12 s
Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.
V nedeľňajšom A-finále prišla do cieľa so stratou 51,12 s na víťaznú Švédku Melinu Anderssonovú.
Striebro získala Španielka Estefania Fernandezová (+32,27), bronz si vybojovala Caroline Heuserová z Nemecka (49,90 s).