Baláž finišoval v Montreale siedmy, získal ďalšie body do olympijskej kvalifikácie

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.
Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,90 sekundy. Baláž získal ďalšie body do kvalifikácie OH 2028 v Los Angeles.
V nedeľu sa spoločne s Adamom Botekom predstavia v A-finále K2 na 500 m. Bianka Sidová skončila v B-finále K1 na päťstovke druhá za Švédkou Melinou Anderssonovou a celkovo jedenásta.
Csaba Zalka finišoval v B-finále K1 na 200 m piaty, čo v konečnom účtovaní znamenalo 14. priečku.