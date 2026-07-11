Baláž finišoval v Montreale siedmy, získal ďalšie body do olympijskej kvalifikácie

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž (Autor: TASR)
TASR|11. júl 2026 o 21:05
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Zvíťazil Portugalčan.

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale.

Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,90 sekundy. Baláž získal ďalšie body do kvalifikácie OH 2028 v Los Angeles.

V nedeľu sa spoločne s Adamom Botekom predstavia v A-finále K2 na 500 m. Bianka Sidová skončila v B-finále K1 na päťstovke druhá za Švédkou Melinou Anderssonovou a celkovo jedenásta.

Csaba Zalka finišoval v B-finále K1 na 200 m piaty, čo v konečnom účtovaní znamenalo 14. priečku.

Vodné športy

    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž
    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž
    Baláž finišoval v Montreale siedmy, získal ďalšie body do olympijskej kvalifikácie
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