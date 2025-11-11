Ako si televízie podelia MS vo futbale? STVR odvysiela 50 zápasov

Sportnet|11. nov 2025 o 13:36
Na MS 2026 odohrá 48 tímov dovedna 104 zápasov.

BRATISLAVA. Slovenská televízia a rozhlas (STVR) informovala, že získala sublicenciu na vysielanie najväčšieho futbalového podujatia budúceho roka - MS vo futbale 2026. Zápasy svetového šampionátu ponúkne na Slovensku okrem STVR aj spoločnosť JOJ Group na kanáli JOJ šport.

Na STVR môžu fanúšikovia sledovať 50 zápasov, ktoré televízia prinesie na okruhu :Šport. Z tejto porcie bude 34 zápasov v skupinovej fáze, 7 duelov šestnásťfinále, 4 osemfinálové zápasy, 3 vo štvrťfinále, jedno semifinále a finále.

Súčasťou dohody sú aj rozhlasové práva, ktoré STVR využije na základe úspechov slovenskej reprezentácie v kvalifikácii.

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. Počet účastníkov turnaja sa zvýšil z 32 na 48 a počet zápasov stúpol zo 64 až na 104.

Slovenská futbalová reprezentácia bojuje o účasť na turnaji v kvalifikácii, ktorej prvá fáza vyvrcholí v najbližších dňoch zápasmi proti Severnému Írsku v Košiciach (14. novembra) a proti Nemecku v Lipsku (17. novembra).

dnes 13:36
