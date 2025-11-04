Hokejová liga bude ďalších šesť rokov na JOJ Šport, MS vo futbale ponúknu dve televízie

BRATISLAVA. Zápasy najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku, ktorá nesie v súčasnosti názov Tipsport liga, budú športoví fanúšikovia naďalej sledovať na stanici JOJ Šport.
Spoločnosť JOJ Group sa dohodla na predĺžení spolupráce so SZĽH do roku 2031.
Najvyššiu hokejovú súťaž vysiela JOJ Šport od roku 2023. O ponuku zápasov sa s ňou delí spoločnosť AMC Networks International Central Europe (stanice Sport 1 a Sport 2).
JOJ Group v utorok tiež informovala, že má vysielacie práva na majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.
Zápasy svetového šampionátu si však podelí s RTVS. Dôvodom je, že počet účastníkov turnaja sa zvýšil z 32 na 48 a počet zápasov stúpol zo 64 až na 104.
Piliermi športovej ponuky stanice JOJ Šport sú okrem hokejovej Tipsport ligy najmä majstrovstvá sveta v hokeji (vysielacie práva vlastní do roku 2034), prenosy z Európskej ligy a Konferenčnej ligy vo futbale, či z pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.