Volejbalistami roka sa stali do tretice Michalovič a Radosová

To sa nepodarilo len tak niekomu. Som rád, že môžem byť v spoločnosti pár vyvolených. Chcem pogratulovať aj všetkým oceneným,“ uviedol Michalovič pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie.

"V prvom rade mi je veľmi ľúto, že som sa nemohol na tomto večere zúčastniť osobne. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Je to prestížne, keďže som zvíťazil tretíkrát po sebe.

BRATISLAVA. Víťazmi ankety Niké Volejbalista roka sa rovnako ako vlani stali Peter Michalovič a Nikola Radosová. V hlavných kategóriách to bol pre oboch tretí triumf v kariére.

Motivácia do ďalšej práce

Radosová triumfovala za uplynulé štyri roky trikrát.

"Teším sa rovnako, ako pri prvých dvoch ziskoch tohto ocenenia. Pre mňa je to motivačná cena.

Som vďačná, lebo či po lepšej, alebo horšej sezóne, je to príjemný pocit vyhrať volejbalistku roka. Človeka to motivuje do ďalšej práce," povedala smečiarka maďarskej Nyíregyházy.