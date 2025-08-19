Rotácia hráčov, bodovanie, výška siete či parametre lopty. Vyznáte sa v pravidlách volejbalu?

BRATISLAVA. Volejbal patrí medzi najpopulárnejšie kolektívne športy na svete.
Najprestížnejšou súťažou v Európe je volejbalová Liga majstrov CEV, ktorú hrajú muži aj ženy.
Za ňou nasleduje CEV Cup a treťou najvyššou súťažou je CEV Challenge Cup, v ktorom zvyčajne pôsobia aj kluby zo Slovenska.
Najlepšie kluby sveta sa každoročne stretávajú aj na prestížnom podujatí s názvom Klubové majstrovstvá sveta.
Volejbalové reprezentácie sa stretávajú na MS, ktoré sa konajú raz za štyri roky, ME sú na programe každé dva roky. Volejbal takisto nechýba ani na letných olympijských hrách.
Rozmery volejbalového ihriska
Volejbalové ihrisko má presne určené rozmery, ktoré sa nemenia.
- Dĺžka ihriska: 18 m
- Šírka ihriska: 9 m
- Výška voľného priestoru nad ihriskom: minimálne 7 m (pri medzinárodných súťažiach až 12,5 m)
- Ihrisko je rozdelené sieťou na dve polovice 9×9 m
- Na ihrisku sú vyznačené aj útočné čiary, servisné zóny a zóny striedania
Sieť vo volejbale
Sieť je najcharakteristickejšou súčasťou volejbalu a jej výška sa líši podľa kategórie.
- Výška siete – muži: 2,43 m
- Výška siete – ženy: 2,24 m
- Šírka siete: 1 m
- Dĺžka siete: 9,5 – 10 m
- Nad postrannými čiarami sú upevnené 1,80 m vysoké tyčky (anténky), ktoré vyznačujú hranice priestoru, cez ktorý musí lopta preletieť.
Výška siete sa mení aj podľa vekovej kategórie. Mladší žiaci majú sieť vo výške 2,35 m, mladšie žiačky ešte nižšie o 11 cm.
Rozmery volejbalovej lopty
Lopta vo volejbale má rovnako presne stanovené parametre.
- Obvod: 65 – 67 cm
- Hmotnosť: 260 – 280 g
- Tlak vzduchu: 0,30 – 0,325 kg/cm²
- Musí byť guľatá, vyrobená z kože alebo iného schváleného materiálu
Základné priestory na ihrisku
Ihrisko má okrem základných čiar aj ďalšie priestory, ktoré ovplyvňujú pravidlá hry.
Útočná čiara je vzdialená tri metre od siete a určuje, že zadní hráči môžu útočiť iba spoza nej.
Servisná zóna sa nachádza za koncovou čiarou a je široká deväť metrov, odkiaľ musí hráč vykonať podanie.
Zóna striedania sa nachádza pri stredovej čiare mimo samotného ihriska a určuje miesto, kde hráči prichádzajú a odchádzajú pri striedaniach.
Počet hráčov
V jednom družstve hrá 6 hráčov na ihrisku. Ďalší hráči sú pripravení na striedanie. Počas jedného setu je zvyčajne povolené maximálne 6 striedaní.
Jedna špecializovaná pozícia je libero, ktorý hrá iba v obrane a nesmie útočiť ani podávať.
Po každom získanom podaní sa hráči musia rotovať v smere hodinových ručičiek.
Na začiatku hry musí každý hráč okrem podávajúceho stáť na svojom mieste. Prední hráči stoja v prednej zóne, zadní zas v zadnej.
Časté sú aj chyby v postavení, za ktoré sa tím trestá tak, že súper dostane bod.
Základné pravidlá hry
Lopta sa počas hry môže na jednej strane dotknúť najviac trikrát, pričom žiaden hráč ju nesmie odohrať dvakrát po sebe. Výnimkou je iba situácia, keď hráč blokuje na sieti – vtedy sa môže lopty dotknúť hneď znova.
Lopta sa musí vždy odbíjať, nie hádzať, prehadzovať alebo chytať.
Každý útok musí smerovať cez sieť, a to výhradne cez priestor medzi anténkami, ktoré vyznačujú povolené hranice. Ak lopta preletí mimo alebo sa dotkne anténky, ide o chybu.
Dôležitým pravidlom je aj kontakt so sieťou – ak sa jej hráč počas hry dotkne, bod získava súper.
Zadní hráči majú obmedzenie pri útoku. Ak chcú smečovať, musia tak urobiť spoza trojmetrovej čiary, teda z tzv. zadnej zóny.
Každý bod sa začína podaním, ktoré musí hráč vykonať spoza koncovej čiary. Po povelu od rozhodcu má na to osem sekúnd.
Podávať je možné len úderom rukou, pričom v prvom sete podáva družstvo určené žrebom a v ďalších setoch to, ktoré v predchádzajúcom sete prijímalo podanie.
Podanie je platné aj vtedy, ak sa lopta pri prelete dotkne hornej pásky siete, pokiaľ prejde do súperovej polovice a dopadne do ihriska.
Po každom sete si družstvá menia strany ihriska.
Oddychový čas
V prípade, že to tréner uzná za vhodné, môže si vypýtať oddychový čas. Počas jedného setu má k dispozícii dva oddychové časy v trvaní pol minúty.
Bodovanie a sety
Samotný zápas sa hrá na tri víťazné sety. Každý set sa hrá do 25 bodov, no družstvo musí vyhrať aspoň o dva body. Ak je teda stav 24:24, pokračuje sa dovtedy, kým jeden z tímov nezíska dvojbodový náskok.
V prípade, že sa zápas dostane do rozhodujúceho piateho setu, hrá sa len do 15 bodov, ale aj tam platí povinnosť dvojbodového rozdielu.
Rozhodcovia a technické vybavenie
Zápas riadia dvaja rozhodcovia – prvý rozhodca stojí na vyvýšenej stoličke pri sieti a má konečné slovo pri rozhodovaní, zatiaľ čo druhý rozhodca sa nachádza na opačnej strane siete a kontroluje ďalšie aspekty hry.
Pomáhajú im čiaroví rozhodcovia, ktorí sledujú, či lopta dopadla do ihriska alebo mimo neho. Prítomný je vždy aj zapisovateľ, ktorý vedie oficiálny zápis.
Na medzinárodnej úrovni a v najlepších ligách sa používa aj videokontrola, známa ako challenge system, ktorá umožňuje trénerom požiadať o preverenie sporných situácií.
Zaujímavosti
Hra vznikla v roku 1895 v americkom štáte Massachusetts a jej autorom bol učiteľ telesnej výchovy William G. Morgan.
Pôvodne sa volala mintonette a až neskôr dostala názov volejbal, ktorý sa ujal po celom svete.
Dnes sa tento šport hrá nielen v halách, ale aj na piesku ako plážový volejbal a v posledných rokoch aj v netradičnej podobe na snehu.