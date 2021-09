Kapitán pozná recept na úspech. Ak Slováci vyhrajú, sú v hre o postup

„V prvých dvoch setoch sme hrali vynikajúco takticky. Potom sa to zmenilo, do hry prišiel nový estónsky univerzál, hrali na vysoké lopty. Tajbrejk je hop alebo trop. So šiestimi pokazenými servismi sa nedá vyhrať,“ hodnotil pre svf.sk .

Práve Lotyšsko a Chorvátsko boli pred majstrovstvami považované za družstvá, cez ktoré by mohla viesť najschodnejšia cesta do osemfinále.

„Keby sa nám podarilo vyhrať, bolo by to super. Máme o jeden bod navyše a vrátili by sme sa do hry o postup,“ tvrdí Kardoš.

V D-skupine odohrajú Slováci ešte zápasy proti Chorvátsku (streda) a Nemecku (štvrtok, oba o 16.00 hod.) Do vyraďovacej fázy postúpia z každej skupiny štyri najlepšie tímy.