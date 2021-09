Slováci začínajú proti olympijským víťazom. Je to paráda, sníva o tom každý

V rozhodujúcom zápase proti Bielorusku potrebovali Slovenky vyhrať. Viedli 2:0 na sety a vo štvrtom mali tri mečbaly. Nestačilo im to, po prehre 2:3 sa im tisli slzy do očí.

Na kontinentálnom šampionáte (od 1. do 19. septembra) sa predstavia už ôsmykrát v rade, nechýbali na ňom od roku 2007. Aj oni majú pred sebou rovnakú výzvu.

Slováci v stredu odleteli do estónskeho Tallinu, kde odohrajú zápasy skupiny D. Hneď v tom úvodnom narazia v piatok večer na úradujúcich olympijských šampiónov z Francúzska.

Mužský turnaj sa hrá rovnakým formátom ako ženský. Tímy sú rozdelené do štyroch šesťčlenných skupín. Do vyraďovacej fázy postúpia z každej skupiny štyria najlepší.

„Tešíme sa už na prvý zápas s Francúzmi. Hrať s olympijskými víťazmi je paráda, sníva o tom každý. Kľúčové by mali byť súboje s Lotyšskom a Chorvátskom,“ tvrdil pre web svf.sk tréner Slovenska Marek Kardoš.

Portál Európskej volejbalovej federácie prognózuje, že najväčším vyzývateľom Francúzska v D-skupine bude Nemecko. Ďalšie štyri tímy by mali zviesť boj o zvyšné dve postupové miestenky.

Ak postúpia, budú hrať v Ostrave

Slovenský mužský volejbal prechádza generačnou výmenou. Až šesť hráčov z nominovanej štrnástky hrávalo v uplynulej sezóne v domácej extralige.

„Ak budeme mať dobrý deň, môžeme hrať vyrovnanú partiu aj s Estónskom. Proti Francúzsku a Nemecku si to musíme užiť, skúsiť im to znepríjemniť a uchmatnúť set alebo bod, ktorý by mohol byť zlatý," skonštatoval blokár Šimon Krajčovič.

Úvodný duel bude pre neho špecifický aj tým, že pôsobí v Montpellieri.