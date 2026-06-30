Chlebová skončila trinásta v časovke kajak krosu na MS juniorov, Egyházy pätnásty

Slovenská vodná slalomárka Ivana Chlebová.
Slovenská vodná slalomárka Ivana Chlebová. (Autor: TASR)
TASR|30. jún 2026 o 16:57
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Slováci štartujú na šampionáte v Krakove.

Slovenská vodná slalomárka Ivana Chlebová skončila na 13. mieste v časovke kajak krosu na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v Krakove.

V kategórii U23 mala manko 3,24 sekúnd na najrýchlejšiu Terezu Kneblovú z Česka.

Druhý najlepší výsledok zo slovenských pretekárov dosiahol v úvodný deň šampionátu Matúš Egyházy, ktorý medzi juniormi skončil na 15. mieste.

V tejto kategórii sa do rozjázd kvalifikovali aj 21. Martin Venetianer a 29. Dominik Egyházy. Aj v kategórii do 23 rokov prešli ďalej všetci traja Slováci, Filip Duda, Matej Ševčík a David Skubík obsadili 28., 29. a 30. miesto.

Naopak, z trojice junioriek nepostúpila ani jedna. Patrícia Šošková obsadila 49. priečku, Karolína Abrahámová bola 51. a Zara Záhorská o miesto za ňou.

Vodné športy

    Slovenská vodná slalomárka Ivana Chlebová.
    Slovenská vodná slalomárka Ivana Chlebová.
    Chlebová skončila trinásta v časovke kajak krosu na MS juniorov, Egyházy pätnásty
    dnes 16:57
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