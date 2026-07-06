Pochybovala, či to dokáže. Kanadská hviezda prekonala 17-ročný svetový rekord

Summer McIntoshová
Summer McIntoshová (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|6. júl 2026 o 07:34
ShareTweet0

Svetové maximum vylepšila o 16 stotín.

Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 200 m motýlik.

Na národnom šampionáte v Montreale dosiahla čas 2:01,65 a o 16 stotín prekonala výkon Číňanky Liou C'-ke z roku 2009.

Bol to posledný platný svetový rekord z éry super-suitov, v ktorej športovci vďaka celotelovým polyuretánovým plavkám prekonali desiatky historických maxím.

„Tento rekord znamená pre mňa veľmi veľa. Myslela som si, že ho nikdy neprekonám. Cítim obrovské emócie," uviedla McIntoshová pre akreditované médiá.

VIDEO: McIntoshová prekonala svetový rekord na 200 m motýlik

Vodné športy

    Summer McIntoshová
    Summer McIntoshová
    Pochybovala, či to dokáže. Kanadská hviezda prekonala 17-ročný svetový rekord
    dnes 07:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Pochybovala, či to dokáže. Kanadská hviezda prekonala 17-ročný svetový rekord