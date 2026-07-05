Medailová žatva na MS pokračuje. Slovenský dvojkajak našiel jediného premožiteľa

Alex Gavlider.
Alex Gavlider. (Autor: Facebook/Slovenská kanoistika)
TASR|5. júl 2026 o 16:29
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Finišoval so stratou 0,19 s na portugalský tandem.

Slovenský dvojkajak v zložení Jakub Bartolčič, Alex Gavlider získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe striebornú medailu v K2 na 500 m.

V A-finále juniorskej kategórie finišoval na druhom mieste so stratou 0,19 s na portugalský tandem Jose Matos, Martim Conceicao. V K1 na 200 m vybojoval Gavlider v piatok zlato.

Celkovo slovenskí rýchlostní kanoisti vylovili v Halifaxe už štyri cenné kovy, z toho tri najjagavejšieho lesku.

Štvorkajak do 23 rokov v zostave Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Bianka Sidová, Hana Gavorová triumfoval v K4 na 500 m a obhájil titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho.

Sidová vystúpila na najvyšší stupienok aj v K1 na 500 m.

Vodné športy

    Alex Gavlider.
    Alex Gavlider.
    Medailová žatva na MS pokračuje. Slovenský dvojkajak našiel jediného premožiteľa
    dnes 16:29
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