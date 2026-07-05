České veslovanie prišlo o legendu. Zomrel účastník šiestich olympijských hier

Jiří Pták
Jiří Pták (Autor: České veslování / Czech Rowing)
ČTK|5. júl 2026 o 14:17
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Svoj najlepší olympijský výsledok dosiahol v roku 1980 v Moskve.

Vo veku 80 rokov zomrela významná osobnosť českého veslovania, kormidelník Jiří Pták, ktorý štartoval na šiestich olympijských hrách. O jeho úmrtí informoval Český veslársky zväz na svojom profile na Facebooku.

Rodák z Děčína debutoval pod piatimi olympijskými kruhmi v roku 1968 v Mexiku, kde pomohol osemveslici k piatemu miestu.

Svoj najlepší olympijský výsledok dosiahol v roku 1980 v Moskve, kde s osemveslicou obsadil štvrté miesto.

Na olympijských hrách štartoval ešte ako 42-ročný v Soule v roku 1988 ako člen dvojveslice s kormidelníkom.

O prípadnú siedmu účasť na olympiáde ho pripravil bojkot hier v Los Angeles v roku 1984. Zo slovenských a českých veslárov sa na šiestich olympiádach predstavil už len skifár Václav Chalupa.

Pták reprezentoval aj na pätnástich majstrovstvách sveta, na ktorých pomohol československým posádkam získať tri strieborné a jednu bronzovú medailu.

Deväťkrát zvíťazil na pretekoch Primátorky, na ktorých absolvoval celkovo 27 štartov. Po skončení aktívnej športovej kariéry pôsobil v pražskej Dukle ako hlavný tréner a tajomník.

Vodné športy

    Jiří Pták
    Jiří Pták
    České veslovanie prišlo o legendu. Zomrel účastník šiestich olympijských hier
    dnes 14:17
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