Svoj čas zlepšil, no nestačilo to. Slovák skončil na MS tesne za pódiom

MS vo vodnom slalome 2026
Výsledky - finále mužov C1:
1.
Miquel Trave
Španielsko
88,28 s (0)
2.
Adam Burgess
Veľká Británia
+ 1,49 s (0)
3.
Lukáš Kratochvíl
Česko
+ 1,61 s (0)
4.
Marko Mirgorodský
Slovensko
+ 2,14 s (0)
5.
Flavio Micozzi
Taliansko
+ 3,08 s (0)
6.
Nicolas Gestin
Francúzsko
+ 4,32 s (0)
Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil 4. miesto na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City v disciplíne C1. Od medaily ho delilo 53 stotín sekundy.
Majstrom sveta sa stal Španiel Miquel Trave. V cieli mal náskok 1,49 s pred druhým Britom Adamom Burgessom a 1,61 pred tretím Čechom Lukášom Katochvílom.
Mirgorodský na 4. priečke zaostal za víťazom 2,14 s. Všetci štyria najlepší jazdci predviedli čistú jazdu.
Mirgorodský nastúpil na finále ako predposledný, keďže v semifinále predviedol druhý najlepší výkon.
V boji o medaily svoj čas na trati ešte zlepšil z 91,03 na 90,42, no na troch medailistov to nestačilo.
Dvadsaťsedemročný rodák z Liptovského Mikuláša však zaznamenal najvýraznejší výsledok v individuálnych súťažiach v kariére, v zbierke má už dve medaily z hliadok.
Traore sa v 26 rokoch dočkal prvého cenného kovu z individuálnej súťaže z globálneho podujatia.
Majster Európy z minulého roka z Vaires sur Marne doteraz získal iba jedno striebro v hliadkach na MS 2019.
Šampionát v Oklahome City je prvý z deviatich pretekov, ktoré sa počítajú do kvalifikácie pre OH 2028 v Los Angeles. Pretekárom sa bude počítať najlepších päť výsledkov.