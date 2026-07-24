Svoj čas zlepšil, no nestačilo to. Slovák skončil na MS tesne za pódiom

Marko Mirgorodský.
Marko Mirgorodský. (Autor: TASR)
TASR|24. júl 2026 o 22:06
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Majstrom sveta sa stal Španiel Miquel Trave.

MS vo vodnom slalome 2026

Výsledky - finále mužov C1:

1.

Miquel Trave

Španielsko

88,28 s (0)

2.

Adam Burgess

Veľká Británia

+ 1,49 s (0)

3.

Lukáš Kratochvíl

Česko

+ 1,61 s (0)

4.

Marko Mirgorodský

Slovensko

+ 2,14 s (0)

5.

Flavio Micozzi

Taliansko

+ 3,08 s (0)

6.

Nicolas Gestin

Francúzsko

+ 4,32 s (0)

Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil 4. miesto na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City v disciplíne C1. Od medaily ho delilo 53 stotín sekundy.

Majstrom sveta sa stal Španiel Miquel Trave. V cieli mal náskok 1,49 s pred druhým Britom Adamom Burgessom a 1,61 pred tretím Čechom Lukášom Katochvílom.

Mirgorodský na 4. priečke zaostal za víťazom 2,14 s. Všetci štyria najlepší jazdci predviedli čistú jazdu.

Mirgorodský nastúpil na finále ako predposledný, keďže v semifinále predviedol druhý najlepší výkon.

V boji o medaily svoj čas na trati ešte zlepšil z 91,03 na 90,42, no na troch medailistov to nestačilo.

Dvadsaťsedemročný rodák z Liptovského Mikuláša však zaznamenal najvýraznejší výsledok v individuálnych súťažiach v kariére, v zbierke má už dve medaily z hliadok.

Traore sa v 26 rokoch dočkal prvého cenného kovu z individuálnej súťaže z globálneho podujatia.

Majster Európy z minulého roka z Vaires sur Marne doteraz získal iba jedno striebro v hliadkach na MS 2019.

Šampionát v Oklahome City je prvý z deviatich pretekov, ktoré sa počítajú do kvalifikácie pre OH 2028 v Los Angeles. Pretekárom sa bude počítať najlepších päť výsledkov.

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