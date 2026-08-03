Na piaty pokus uspel. Poľský plavec ako prvý prekonal Baltské more bez prerušenia

Poľský diaľkový plavec Bartlomiej Kubkowski sa stal prvým človekom na svete, ktorý preplával Baltské more bez prerušenia.
Zo Švédska do poľského prímorského mesta Dziwnow prekonal približne 170 kilometrov za 56 hodín pričom vyrazil v piatok a z vody vystúpil v nedeľu večer. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa Polsat News.
Počas celej plavby sa nesmel dotknúť sprievodného člna a jedlo i nápoje prijímal pomocou špeciálneho ramena z jeho paluby.
Aby bol výkon uznaný, musel po doplávaní vystúpiť z mora na breh vlastnými silami. Kubkowski strávil na otvorenom mori dve noci a prekonával nízku teplotu vody, morské prúdy, vlny aj vyčerpanie.
VIDEO: Kubkowski po preplávaní Baltského mora
Športovec uspel až na piaty pokus. Prvýkrát sa o preplávanie Baltu pokúsil v roku 2022. Vlani skončil iba 11 kilometrov od cieľa, keď za 52 hodín preplával 159 kilometrov.
Z predchádzajúcich pokusov ho zastavili najmä nepriaznivé podmienky na mori. Cieľom tohtoročnej výzvy bolo aj získať finančné prostriedky pre organizáciu Cancer Fighters, ktorá pomáha ľuďom s onkologickými ochoreniami.
Na tento účel sa doteraz vyzbieralo viac ako 670.000 zlotých (približne 156.000 eur). Kubkowski je držiteľom svetového rekordu v 24-hodinovom plávaní.
V roku 2025 počas jedného dňa preplával 103,58 kilometra, čím dovtedajšie maximum zlepšil o 780 metrov. O preplávanie Baltu sa v súčasnosti pokúša aj poľská olympionička Karolina Szczepaniaková.