Košice privítajú európsku vodnopólovú špičku. Slovensko chce nastúpiť v najsilnejšom zložení

Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice bude v závere augusta dejiskom turnaja, na ktorom sa stretnú popredné vodnopólové tímy Európy.
V silnej konkurencii sa predstaví aj slovenské reprezentačné mužstvo, ktoré sa pred domácim publikom pokúsi o čo najlepší výsledok. Informoval o tom web www.vodnepolo.com.
Pozvanie na turnaj prijal víťaz Ligy majstrov
Turnaj sa uskutoční od stredy 26. augusta do piatka 28. Podľa asistenta reprezentačného trénera Karola Bača pôjde o turnaj s obsadením, aké na Slovensku už dlho nebolo.
Myšlienkou zorganizovať turnaj s prestížnym obsadením sa zaoberal od vlaňajšieho úmrtia vodnopólovej legendy Ladislava Bottlika, a tak bude turnaj jeho memoriálom.
„Oslovil som s touto myšlienkou jeho syna Riša a ten súhlasil. Najprv sme uvažovali, že by to mohol byť nejaký detský turnaj, ale potom sme sa zhodli, že „Čičo“ by určite chcel, aby to bol top turnaj a tak sme sa rozhodli ísť touto cestou,“ prezradil Bačo.
Pozvanie na turnaj prijal tím Ferencváros Budapešť, ktorý je víťaz Ligy majstrov z rokov 2024 a 2025, v roku 2026 v nej obsadil 3. miesto.
V košickom bazéne sa predstaví aj srbský majster Radnički Kragujevac, majster Rumunska z Oradey a elitný nemecký tím Spandau 04 Berlín, za ktorý hrajú slovenskí reprezentanti Marek Tkáč a Matej Čaraj.
„Do začiatku turnaja ešte zostávajú tri týždne, no verím, že sa už nič neočakávané nestane a diváci v Košiciach uvidia fantastické vodnopólové zápasy,“ poznamenal pokračoval Bačo.
Pre slovenský tím pôjde o kvalitnú prípravu a zároveň aj prestíž. Zverenci hlavného trénera Romana Poláčika sa v domácom bazéne posnažia o čo najlepší výsledok.
Slovensko v najsilnejšom možnom zložení
„My sme už po predošlej reprezentačnej akcii, ktorou bol turnaj II. divízie Svetového pohára na Malte, hráčom povedali, že v lete by sme chceli zorganizovať turnaj s veľmi dobrým obsadením, na ktorom chceme mať Slovensko v najsilnejšom možnom zložení.
Zdá sa, že by to mohlo vyjsť, pretože máme pozitívne odpovede od všetkých našich špičkových hráčov. Turnaj organizujeme v rámci olympijskej prípravy, na čo sme dostali aj financie, takže veríme, že fanúšikovia mokrej lopty uvidia v košickom bazéne všetky naše najväčšie hviezdy na čele s Lukášom Ďuríkom či Lukášom Semanom.
Už teraz však vieme, že Marko Mihál nám pomôže len v prvý hrací deň, pretože potom už má s Egerom klubové povinnosti. S vedením Spandau sme dohodnutí, že Marek Tkáč a Matej Tkáč nastúpia v niektorých zápasoch za Slovensko a v niektorých za Spandau.
Aj z tohto dôvodu chceme mať v reprezentačnom kádri viac hráčov, možno až osemnásť, aby sme si mohli vyskúšať aj niektorých mladých. Na konečnej súpiske ešte s Romanom pracujeme a oznámime ju až tesne pred začiatkom turnaja,“ povedal Karol Bačo.