Zalka mal medzi mužmi sekundový náskok. Ženský súboj priniesol väčšiu drámu

Csaba Zalka a Romana Švecová získali v nedeľu na bratislavskom Zemníku tituly majstrov Slovenska v rýchlostnej kanoistike v K1 na 200 m.
Zalka triumfoval časom 34,989 s s náskokom 0,840 s pred Dominikom Doktoríkom, tretí skončil Máté Marsal. Švecová dosiahla čas 43,137 s, druhú Nikolu Hvojnikovú zdolala o 0,680 s a tretiu Dagmar Čulenovú o 2,200 s.
V C1 mužov zvíťazil Patrik Ružič tesne o 0,120 s pred Arturom Kalaberom, tretí finišoval Adam Krovina.
Medzi kanoistkami obhájila prvenstvo zo sobotňajšej päťstovky Zoé Bónová. Dva tituly si v nedeľňajšom programe pripísali Matej Michálek a Erik Noskovič.
Spoločne triumfovali v K2 a následne boli členmi víťaznej posádky K4 spolu s Martinom Bábikom a Michalom Zruttom. V C2 uspeli Artur Kalaber a Marko Markovič.
Medzi ženami získali dve prvenstvá Viktória Borárosová a Nela Mészárosová. Najskôr triumfovali v K2 a potom zvíťazili aj v K4 spoločne s Nikolou Hvojnikovou a Andreou Kováčovou.
MSR v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach - finále na 200 m
Muži:
K1: 1. Csaba Zalka (ŠKP) 34,989 s, 2. Dominik Doktorík (ŠKP) 35,829, 3. Máté Marsal (KOM) 36,549
C1: 1. Patrik Ružič (ŠKP) 41,225 s, 2. Artur Kalaber (ŠKP) 41,345, 3. Adam Krovina (TTS) 46,106
K2: 1. Matej Michálek, Erik Noskovič (PIE) 34,875 s, 2. René Ficza, Maximilián Szabó (NZA) 35,715, 3. Peter Žilinčár (TAT), Oliver Varga (INT) 37,674
C2: 1. Artur Kalaber, Marko Markovič (ŠKP) 47,365 s, 2. Michal Dušička, Adam Krovina (TTS) 52,565
K4: 1. Martin Bábik, Matej Michálek, Erik Noskovič, Michal Zrutta (PIE) 32,379 s, 2. Tomáš Holka (TAT), Oliver Varga (INT), Martin Žilinčár, Peter Žilinčár (obaja TAT) 34,859, 3. Samuel Benko, Peter Kapitáň, Christian Sigmund, Lukáš Šuster (DKB) 35,499
Ženy:
K1: 1. Romana Švecová (PIE) 43,137 s, 2. Nikola Hvojniková (NOV) 43,817, 3. Dagmar Čulenová (TTS) 45,337
C1: 1. Zoé Bónová (KOM) 54,215 s, 2. Alena Koreňová Slovák (CCZ) 2:36,795 min
K2: 1. Viktória Borárosová (ŠAM), Nela Mészárosová (SAL) 43,939 s, 2. Diana Husáriková (ŠKP), Dagmar Čulenová (TTS) 45,019, 3. Andrea Kováčová, Emma Libová (DKB) 52,657
K4: 1. Viktória Borárosová (ŠAM), Nikola Hvojniková (NOV), Andrea Kováčová (DKB), Nela Mészárosová (SAL) 46,150 s, 2. Hana Vikárová (TAT), Emma Libová (DKB), Lívia Vrecková (NOV), Lili Bognárová (DAN) 59,348