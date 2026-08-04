Britská reprezentantka získala zlato na majstrovstvách Európy. Konkurencii nedala šancu

Na snímke britská reprezentantka Maisie Anita Bondová (uprostred) pózuje so zlatou medailou, ktorú získala v skokoch do vody z 10 m veže na majstrovstvách Európy.
Na snímke britská reprezentantka Maisie Anita Bondová (uprostred) pózuje so zlatou medailou, ktorú získala v skokoch do vody z 10 m veže na majstrovstvách Európy. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. aug 2026 o 08:04
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Vo finále si pripísala 327,05 bodu.

ME v plaveckých športoch v Paríži

skoky do vody - ženy z 10 m veže:

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Meno

Body

1.

GBR

Maisie Anita Bondová

327,05 b

2.

DEU

Pauline Pfeifová

305,30 b

3.

NLD

Else Guurtje Praasterinková

305,15 b

4.

GBR

Eden Chengová

297,60 b

5.

CHE

Gravalosová Simonová

288,10 b

6.

ITA

Sarah Jodoinvá di Mariová

284,25 b

Britská reprezentantka Maisie Anita Bondová získala na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži zlatú medailu v skokoch do vody z 10 m veže.

Vo finále si pripísala 327,05 bodu. Striebro získala Nemka Pauline Pfeifová (305,30), bronz patrí Holanďanke Else Guurtje Praasterinkovej (305,15).

Vodné športy

    Na snímke britská reprezentantka Maisie Anita Bondová (uprostred) pózuje so zlatou medailou, ktorú získala v skokoch do vody z 10 m veže na majstrovstvách Európy.
    Na snímke britská reprezentantka Maisie Anita Bondová (uprostred) pózuje so zlatou medailou, ktorú získala v skokoch do vody z 10 m veže na majstrovstvách Európy.
    Britská reprezentantka získala zlato na majstrovstvách Európy. Konkurencii nedala šancu
    dnes 08:04
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