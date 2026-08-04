Britská reprezentantka získala zlato na majstrovstvách Európy. Konkurencii nedala šancu

ME v plaveckých športoch v Paríži
skoky do vody - ženy z 10 m veže:
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Meno
Body
1.
Maisie Anita Bondová
327,05 b
2.
Pauline Pfeifová
305,30 b
3.
Else Guurtje Praasterinková
305,15 b
4.
Eden Chengová
297,60 b
5.
Gravalosová Simonová
288,10 b
6.
Sarah Jodoinvá di Mariová
284,25 b
Britská reprezentantka Maisie Anita Bondová získala na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži zlatú medailu v skokoch do vody z 10 m veže.
Vo finále si pripísala 327,05 bodu. Striebro získala Nemka Pauline Pfeifová (305,30), bronz patrí Holanďanke Else Guurtje Praasterinkovej (305,15).