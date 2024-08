Rýchlo a zbesilo vo vodnom kanáli. Slalomári majú ďalšiu šancu na medailu. Čakajú ich ostré súboje

„Je to nevyspytateľná disciplína, niekto vás môže udrieť, nemáme na to prispôsobené prilby a už sa na pretekoch stalo, že niekoho trafili pádlom do tváre," opisovala kajakárka Eliška Mintálová pred MS 2021 v Čunove.

Do vody sa skáče z výšky

O čo v novej disciplíne ide?

Kajakári a kajakárky súťažia na špeciálnych plastových kajakoch, ktoré sú ťažšie než tie na klasický slalom. V kvalifikácii (časovke) sa ešte ide individuálne. Na základe dosiahnutého času sa rozhodne o rozdelení pretekárov do rozjázd.

Vo vyraďovacej fáze súperí 32 pretekárov. Na štarte sa spustia z plošiny vo výške dva metre nad vodou na trať vždy štyria pretekári.

Na trati obchádzajú vyznačené bránky – 6 po prúde a 2 proti prúdu, pričom si môžu vybrať, po ktorej časti trate sa vydajú (či vľavo alebo vpravo). Do bránok môžu aj naraziť.