Úsmev aj slzy. Forster sa tešila, že po olympijskom debute zavolá rodičom a starým rodičom

PARÍŽ. Ak by sa udeľovala cena pre najemotívnejšieho člena slovenskej výpravy, bez debaty by ju získala Viktória Forster. 22-ročná bežkyňa nikdy neskrýva svoje emócie.

Dokázala sa skoncentrovať

Olympijská atmosféra dokáže rozhodiť aj skúsené pretekárky. Atletické preteky sa konajú v Stade de France a takmer osemdesiattisícový štadión bol plný už doobeda na rozbehy a kvalifikácie.

„Som na seba veľmi hrdá, že dokážem pracovať so sebou tak, že si to neuvedomujem, že olympiáda je niečo extra. Dokázala som sa skoncentrovať tak, že sú to preteky a musím do toho dať všetko,“ prezradila mladá Slovenka.