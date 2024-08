Fízeľ si na Jusupova veril: Neprišiel som sa sem zabávať. Bol som dobre pripravený

PARÍŽ. Slovenský džudista Marius Fízeľ ukončil svoje pôsobenie na OH v Paríži v 2. kole, no je rád, že sa pod piatimi kruhmi mohol vôbec predstaviť.

Nebolo to ľahké, ale podarilo sa mi ho zdolať. Myslím si, že som zápas korigoval a mal som po celý čas pod kontrolou," povedal Fízeľ.

Ja som si na neho veril a aj keď je v renkingu oveľa vyššie ako ja, tak som ho chcel zdolať. Po kondičnej a technickej stránke som na tom oveľa lepšie ako on, ale žiaľ, nevyšlo to."

"Tréner mi hovoril, že som ho mal viac vylákať dopredu. Snažil som sa, ale nevyšlo mi to.

Robil som nejaké veci v sede, posilňoval vrch tela, ale na to sa nechcem vyhovárať. Makal som štyri roky, bol som dobre pripravený. Bohužiaľ. Treba makať ďalej."

Ale vďaka fyzioterapeutke a lekárke sme to dali dokopy. Je to zázrak, že som sa vôbec postavil, lebo lekárka mi povedala, že si nevie predstaviť, že s takým zranením sa dá súťažiť.

"Bol som sa pozrieť pred dvoma dňami v hale, aby som videl, ako to vyzerá. Je to iné ako turnaje, ale to som nevnímal.

Ale je to raz za štyri roky a mrzí ma, že to nevyšlo. Musíme si s trénerom pozrieť, čo musíme zlepšiť do ďalších rokov.

Chcel som podať čo najlepší výkon, neprišiel som sa zabávať, nebol som ani na iných športoviskách.

U mňa to bolo len o jedle a spánku, chcel som byť maximálne sústredený."

Bojoval, čo to išlo, hovorí tréner

Uzbek potvrdil v 2. kole pozíciu favorita. Od úvodu udával tón súboja a Fízeľ mal už 1:10 min pred gongom na konte dvakrát šido za pasivitu.

Musel tak prejsť do útoku, pretože tretie by znamenalo koniec duelu, čo Uzbek využil a ešte pred koncom časového limitu si stihol pripísať dve úspešne techniky taniotoši a uranage. Získal tak dvakrát wazaari a tým pádom ippon.