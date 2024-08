Schmiedlová pobláznila divákov aj seba. Tlak je privilégium, tí, čo vypadli skoro, ho nemali

PARÍŽ. Bolo to jedno z najkrajších prekvapení na olympiáde v Paríži. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa dostala až do semifinále ženskej dvojhry a obsadila konečné 4. miesto. Pred začiatkom olympijských hier v takýto výsledok nedúfali fanúšikovia, no možno ani ona sama. Ako 67. hráčka sveta vyradila na turnaji postupne štyri vyššie nasadené súperky, z toho dve z top desať. V zápase o bronz hrala so svetovou jednotkou Igou Swiatekovou a za hodinu prehrala 2:6, 1:6.

Pred olympiádou by to brala

„Je tam trochu smútok, lebo byť štvrtý na olympiáde nie je až také príjemné. Ale pred olympiádou by som to brala a je to pre mňa veľký úspech, aj keď tá medaila tam nie je,“ uviedla 29-ročná tenistka. V Paríži odohrala šesť zápasov za šesť dní. Program olympiády je zhustený oproti grandslamovým turnajom, tentoraz to ovplyvnilo aj počasie. „Všetci majú rovnaké podmienky, niektorí hrali aj štvorhru. Je to náročné, hlavne ak sa zápas skončí neskoro večer, ako moje semifinále. Človek vtedy veľa času na regeneráciu nemá,“ skonštatovala.

Na ceste do top štvorky zdolala najprv Britku Katie Boulterovú, potom Brazílčanku Beatriz Haddadovú Maiovú. V treťom kole nasledoval heroický výkon v úmornej horúčave proti Talianke Jasmine Paoliniovej a následne prišlo víťazstvo nad čerstvou šampiónkou z Wimbledonu Barborou Krejčíkovou. „Proti Barbore som hrala naozaj veľmi uvoľnene a odvážne, a proti Paoliniovej som vybojovala víťazstvo aj keď som už nemala skoro žiadne sily,“ vyzdvihla kľúčové momenty Schmiedlová.

V semifinále však už Chorvátka Donna Vekičová bola nad jej sily. „Zdolala som štyri výborné hráčky, to sa mi ešte v kariére nepodarilo,“ zdôraznila Schmiedlová. „Viem, že keď hrám dobre a odvážne, môžem hrať aj s tými najlepšími. Viac skúseností som už ani nemohla nabrať,“ myslí si slovenská tenistka. Tlak na ňu doliehal Čaro olympiády spočíva aj v tom, že ju sleduje celá krajina, nie iba tenisoví priaznivci. To však znamená aj vyšší tlak. Vnímala ho Schmiedlová aj jej tréner Ladislav Simon. „Pobláznili sme divákov a trochu aj seba. Hrozne sme to chceli a potom to niekedy nevyjde,“ povzdychol si tréner. „Mne došlo dvesto správ a jej určite aj tisíc. Každý jej prial medailu a to začne určite nahlodávať myšlienky. Ale to je dobré, šport je o tlaku a tlak je privilégium. Tí, čo prehrali v prvom kole, nemali žiadny tlak,“ vyzdvihol Simon.

„Nikdy som nezažila, aby mi písalo, sledovalo, povzbudzovalo toľko ľudí. Pred zápasom o bronz už to na mňa doliehalo,“ uznala aj tenistka. Do štvrťfinále ani nemyslela na medailu. „Nemala som čo stratiť, neriešila som to. Potom si to už človek začne trochu uvedomovať,“ povedala.

Swiateková nekazila Po nevydarenom semifinálovom zápase Slovenka nebola v ideálnom rozpoložení. Večerné zápasy jej celkovo veľmi nevyhovujú, do postele sa dostala až v noci. „Zápas s Vekičovou mi nevyšiel, to mi veľa sebavedomia nedodalo. Iga je svetová jednotka, takže ťažší zápas o tretie miesto asi byť nemohol. Chcela som, aby to bol čo najlepší zápas, aby som si trochu zlepšila pocit zo včera a aby som hrala dobré výmeny. Dúfala som, že bude nervóznejšia, že prehrala a možno bude robiť viac chýb,“ prezradila predzápasové myšlienky Schmiedlová.

Štatistiky zápasu Iga Swiateková - Anna Karolína Schmiedlová v zápase o bronz na OH 2024 v Paríži. (Autor: Sofascore.com)

Swiateková však veľa nekazila. Ukázala svoje kvality a nedala Slovenke šancu. „Viete, že musíte ísť na úplnú hranu, na riziko, tlačiť to k čiaram, no skúsenosť je k nezaplateniu. Swiateková na tomto kurte hrala minimálne tridsaťkrát. Absolvovala tu desiatky tréningov. My sa na tento kurt dostaneme len v takýchto prípadoch,“ vysvetľoval tréner Schmiedlovej Ladislav Simon.

Skúsenosť a zážitky Schmiedlovej sa v Paríži darí, najlepší grandslamový výsledok má práve z Roland Garros. Teraz bude mať ďalšie nádherné spomienky. „Úžasná skúsenosť, zážitky. Zapamätám si to navždy. Zažila som zápasy na obrovských kurtoch, kde nehrám tak často. Viem, na čom mám pracovať a viem, ako hrajú najlepšie hráčky sveta,“ zhrnula prínosy olympijského turnaja Schmiedlová. Pred turnajom so Schmiedlovou nikto nerátal. „Ak by sme povedal, že ideme sem zabojovať o medailu, tak by sa nás všetci vysmiali, že sme sa zbláznili,“ poznamenal tréner. „Myslím si, že pred semifinále bola medaila rovnako ďaleko ako v druhom či v treťom kole,“ dodal. VIDEO: Zostrih zápasu Anna Karolína Schmiedlová - Iga Swiateková

Snáď to pozerali aj deti Vďaka Schmiedlovej sa tenis dostal na Slovensku opäť do popredia. Aký dopad to môže mať v budúcnosti? „Veľmi by som sa tešila, keby na Slovensku ľudia viac sledovali tenis a ocenili ho. Želala by som si, aby hrávalo viac detí,“ vravela slovenská tenistka. V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner. „Verím, že to pozeralo veľa detí a namotivuje ich to, že má význam robiť šport,“ vravel Ladislav Simon.