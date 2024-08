Trénoval medzi krokodílmi a zachránil topiacu ženu. Kanoista chce dôstojne reprezentovať utečencov

PARÍŽ. Kubánsky kanoista a olympijský šampión v C2 na 1000 metrov Fernando Dayan Jorge Enriquez posledný rok pádloval popri delfínoch, lamantínoch a dokonca aj krokodíloch na kanáloch Floridy.

Hlavne obrovské plazy v blízkosti by boli pre väčšinu ľudí strašný zážitok, no Jorge Enriquez na to spomína s úsmevom.

Dvadsaťpäťročný športovec, ktorý na olympijských hrách v Paríži súťaží v tíme utečencov, však vraví, že oproti teroru na Kube to nič nebolo.