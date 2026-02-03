Maďarky po veľkej dráme postúpili do finále ME. Čakajú ich obhajkyne zlata

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. feb 2026 o 22:21
ShareTweet0

V riadnom hracom čase remizovali 8:8 s Grékyňami a následne po rozstrele zvíťazili.

Maďarské vodné pólistky postúpili do finále na majstrovstvách Európy v portugalskom Funchale. V utorkovom semifinále v riadnom hracom čase remizovali 8:8 s Grékyňami a následne po rozstrele (4:3) zvíťazili 12:11. Vo finále sa stretnú s Holandskom, ktoré vyhralo nad Talianskom 8:4.

Chorvátky zdolali Izraelčanky 16:11 a budú hrať zápas o 5. miesto proti Španielsku, ktoré zvíťazilo nad Francúzskom 15:4. O 7. miesto si proti sebe zahrajú Francúzky a Izraelčanky.

ME žien vo vodnom póle 2026:

semifinále:

Holandsko - Taliansko 8:4 (4:1, 1:1, 1:1, 2:1)

Grécko - Maďarsko 11:12 po rozstrele (1:3, 2:1, 2:2, 3:2 - 3:4)

o 5.-8. miesto:

Španielsko - Francúzsko 15:4 (6:1, 4:1, 3:1, 2:1)

Chorvátsko - Izrael 16:11 (5:4, 3:2, 4:3, 4:2)

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Maďarky po veľkej dráme postúpili do finále ME. Čakajú ich obhajkyne zlata
    dnes 22:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Maďarky po veľkej dráme postúpili do finále ME. Čakajú ich obhajkyne zlata