Maďarky po veľkej dráme postúpili do finále ME. Čakajú ich obhajkyne zlata

Maďarské vodné pólistky postúpili do finále na majstrovstvách Európy v portugalskom Funchale. V utorkovom semifinále v riadnom hracom čase remizovali 8:8 s Grékyňami a následne po rozstrele (4:3) zvíťazili 12:11. Vo finále sa stretnú s Holandskom, ktoré vyhralo nad Talianskom 8:4.
Chorvátky zdolali Izraelčanky 16:11 a budú hrať zápas o 5. miesto proti Španielsku, ktoré zvíťazilo nad Francúzskom 15:4. O 7. miesto si proti sebe zahrajú Francúzky a Izraelčanky.
ME žien vo vodnom póle 2026:
semifinále:
Holandsko - Taliansko 8:4 (4:1, 1:1, 1:1, 2:1)
Grécko - Maďarsko 11:12 po rozstrele (1:3, 2:1, 2:2, 3:2 - 3:4)
o 5.-8. miesto: