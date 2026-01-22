Úradujúci majstri sveta skončili na piatom mieste. Svoj zápas vyhrali aj Francúzi

Vodné pólo (ilustračná fotografia) (Autor: TASR/AP)
TASR|22. jan 2026 o 22:31
Zvíťazili nad Chorvátmi jednoznačne 17:9.

Španielski vodní pólisti obsadili na ME v Belehrade piate miesto. Vo štvrtkovom zápase o konečné umiestnenie zvíťazili nad Chorvátmi jednoznačne 17:9.

Na siedmom mieste skončili reprezentanti Čiernej Hory, ktorí si poradili s Rumunskom 21:15. Deviata priečka patrí Francúzom, ktorí zdolali Gruzínsko 16:13. Holanďania v dueli o 11. miesto zvíťazili nad Turkami vysoko 25:8.

ME vo vodnom póle v Belehrade:

zápas o 5. miesto:

Španielsko - Chorvátsko 17:9 (4:0, 4:2, 6:5, 4:2)

zápas o 7. miesto:

Čierna Hora - Rumunsko 21:15 (4:3, 6:3, 5:4, 6:5)

zápas o 9. miesto:

Francúzsko - Gruzínsko 16:13 (4:2, 6:4, 4:4, 2:3)

zápas o 11. miesto:

Holandsko - Turecko 25:8 (8:2, 5:2, 5:3, 7:1)

