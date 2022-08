Vodnopólista po žrebe zosmutnel. Na ME sa po dvoch rokoch predstavia Slováci aj Slovenky

Slovenské reprezentantky vstúpia do kontinentálneho šampionátu v sobotu 27. augusta duelom B-skupiny proti výberu Talianska, neskôr ich čakajú aj súboje proti Izraelčankám, Srbkám, Francúzkam a tímu Španielska.

Izrael napreduje, jeho hráčky chodia na ťažké turnaje a pravidelne sa konfrontujú so silnými súpermi. V tomto sú pred nami. V nedávnych zápasoch so Srbkami v Dunajskej lige sme videli, že vieme s nimi hrať vyrovnanú partiu," zhodnotil kormidelník Sloveniek Szabolcs Eschwig-Hajts podľa oficiálneho webu Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

"Talianky sú favoritky, to je jasné. Po nich nás čaká Izrael, proti ktorému chceme zabojovať a získať nejaké body. Proti Srbkám budeme vidieť, ako na tom reálne sme. Následne nastúpime proti Francúzkam a Španielkam, ktoré sú tiež európska špička.

Do play-off postúpia štyri najúspešnejšie kolektívy z oboch šesťčlenných skupín.

Víťazi štyroch skupín postúpia priamo do štvrťfinále vyraďovacej časti, tímy z druhých a tretích miest čaká play-off. Výbery zo štvrtých miest zvedú boj o konečné 13. - 16. miesto.

"Najmä pre našich mladých hráčov to bude veľká škola. Taliani patria dlhé roky medzi absolútnu svetovú špičku. V Čiernej Hore je vodné pólo šport číslo jeden. Gruzínci urobili v priebehu uplynulých desiatich rokov progres, čo potvrdili aj na kvalifikačnom turnaji na ME v Tbilisi," zhodnotil skúsený slovenský center Lukáš Seman.

Slováci začnú púť ME v pondelok 29. augusta duelom rovnako proti Talianom, v A-skupine budú nasledovať stretnutia proti Čiernohorcom a Gruzíncom.

A aký je cieľ Sloveniek na ME, na ktoré sa neprebojovali cez kvalifikáciu, ale dostali voľnú kartu za suspendované Rusky?

"Naše vodné pólo je amatérsky šport a dievčatá majú aj iné povinnosti. Budem rád, ak dosiahneme ciele, ktoré sme si dali my v tíme. Spokojný budem vtedy, keď hráčky odovzdajú to, čo je v nich a budeme si môcť povedať, že do toho dali maximum," prezradil kouč Eschwig-Hajts.



Ženský turnaj v Splite potrvá od 27. augusta do 9. septembra, muži začnú o dva dni neskôr a skončia o deň neskôr.