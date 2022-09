Vodnopólisti z Chorvátska sú po 12 rokoch majstri Európy, zdolali Maďarov

Pre domácich to bol celkovo druhý titul na ME, ten premiérový získali taktiež v Chorvátsku, v Záhrebe si vtedy poradili s Talianskom 7:3. To prehralo v sobotu boj o bronz so Španielskom 6:7.

Reprezentanti z Pyrenejského polostrova tak nadviazali na piatkový úspech svojich krajaniek, ktoré získali titul vo finále proti Grécku (9:6).