Vlhová absolvuje ráno tradičný rituál. Som dobre naladená, tvrdí

V nedeľňajšom super-G však vypadla. Už po tridsiatich sekundách sa nezmestila do bránky, ktorá bola za horizontom.

„Zamrzí to, keď človek vypadne. Nemala som to v pláne, ale už to neriešim. Tieto veci sa snažím dať čo najrýchlejšie preč z hlavy a sústrediť sa na ďalšie preteky,“ priznala 25-ročná Vlhová pre slovenské médiá.

Takto to chodí v super-G

Vo väčšine prípadov pretekári vypadnú po vlastnej chybe. Tentoraz to však neplatilo. Vlhovej tréner Livio Magoni zvolil líniu, ktorú jeho zverenka dodržala.

„Predpokladal, že po skoku príde väčšia odstredivá sila, že Petru vo vzduchu vytlačí a dopadne presne do bránky. Žiaľ sa to nestalo,“ naznačil Matej Gemza, ktorý je Magoniho asistentom.