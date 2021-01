Vlhovej brat: Aj v lyžovaní je politika. Každý chce s nami vybabrať

Počas lyžiarskej sezóny je jej najbližším človekom. Ak má Petra Vlhová ťažkosti, zväčša sa obráti na svojho brata. Je jej dôverníkom, psychickou oporou, ale keď treba, tak aj kritikom. „Neviem, prečo sa dookola rieši tlak. Žiadny nie je," tvrdí BORIS VLHA. Počas rozhovoru sa autom presúval do Crans Montany, kde sú od piatka na programe troje preteky Svetového pohára v rýchlostných disciplínach (dva zjazdy, jeden super-G). Po štvrtom mieste v slalome vo Flachau prišlo štvrté a desiate miesto v obrovskom slalome v Kranjskej Gore. Petra Vlhová s poslednými výsledkami nebola príliš spokojná. Môže za ne len zhoda okolností, alebo sú za tým iné faktory? Je to zhoda náhod. Netreba za tým nič hľadať. Vo Flachau Petra spravila chyby, keďže išla na víťazstvo. A bohužiaľ, bolo z toho štvrté miesto. V Kranjskej Gore jej vôbec nesedel kopec a najmä podložka. Nevedela sa s ňou stotožniť. Vôbec nebol problém, že by nevládala alebo bola unavená. Jednoducho jej to nesadlo a nevedela sa chytiť. V Kranjskej Gore vlani skončila druhá v obrovskom slalome a vyhrala slalom. Prečo jej teraz podmienky v slovinskom stredisku nevyhovovali? Vlani boli úplne iné podmienky. Bolo tam ľadovo, ale nie ako tento rok. Vtedy sneh viac držal. Navyše v tejto sezóne to boli v Kranjskej Gore prvé preteky, kde bolo takto ľadovo. Predtým bol buď agresívny sneh alebo sa jazdilo na soli. V Levi to bolo zamrznuté, ale nie ľadové. Nemali sme ani tréningy, kde by jazdila na čistom ľade.

Z elitných lyžiarok je vaša sestra jediná, ktorá odjazdila všetkých šestnásť doterajších pretekov vo Svetovom pohári. Nemôže byť za poslednými výsledkami aj únava? Keby bola unavená, v Kranjskej Gore by zaostala ešte viac. Peťa sa cíti výborne, netreba za tým hľadať žiadnu únavu. Celý program máme nastavený a už od letnej prípravy sme všetko prispôsobovali tomu, aby bola fyzicky pripravená. Aj počas sezóny ju silový tréner Marco Porta neustále testuje v Miláne. Presne poznáme jej fyzické parametre. Keby vyskočilo, že je unavená, vieme to. Peťa aj po pretekoch v Kranjskej Gore povedala, že neskončila zle preto, že by nevládala alebo bola unavená. Jazdí však všetky preteky. Často sa musí preorientovať z technických disciplín na rýchlostné súťaže a naopak. Nerobí jej to ťažkosti? Minulú sezónu sme od januára jazdili všetky disciplíny a nemala s tým ťažkosti. Do Flachau prišla po rýchlostných disciplínach v St. Antone. A hoci mala na to len dva dni, ľudia mohli vidieť, že to nebol žiadny prepadák. Skončila štvrtá. Druhé kolo išla pritom na víťazstvo, medzičasy mala prvé, len nezvládla vlny. Riskovala, ale bez toho sa nedá víťaziť. Prechod z kĺzavých disciplín bol však bezproblémový. Takto sme si to naplánovali a nikto nerieši, čo teraz. Ide sa ďalej a hotovo. Petra je tak nastavená a nerobí jej to ťažkosti. Nemáte teda dôvod pristúpiť k tomu, aby niektoré preteky vynechala? Momentálne nie. Cestujeme do Crans Montany, nič vynechávať nebudeme. Vynechali by sme jedine z dôvodu, že máme výrazný náskok a je zbytočné ísť po desať či dvadsať bodov. Ale v súčasnosti pokračujeme a bojujeme ďalej. V slalome ťahala minulý rok víťaznú sériu piatich pretekov. Sú štvrté miesta zo Semmeringu a Flachau o Vlhovej chybách alebo tom, že sa ostatné súperky zlepšujú? V slalome sa súperky výrazne zlepšili. Pribudla Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá má neskutočnú formu. Rýchla je aj Rakúšanka Katharina Liensbergerová a silná je aj Mikaela Shiffrinová. Tieto dievčatá bojujú a zlepšujú sa. Každým rokom naberajú skúsenosti a je normálne, že idú dopredu.

Neviem, prečo sa dookola rieši tlak. Žiadny nie je. V tíme máme dokonca menší tlak ako minulú sezónu.

Tréner Livio Magoni pre RTVS povedal, že v obrovskom slalome je Vlhová najsilnejšia a vyrovnať sa jej môže len Marta Bassinová. Prečo v ňom ešte túto sezónu nezvíťazila? Nedokáže preniesť tréningové jazdy do pretekov? Áno, na tréningoch jazdí Petra v obrovskom slalome výborne. Opakujem, Kranjska Gora jej nesadla, predtým zrušili pred druhým kolom Semmering. Tam bola po úvodnom kole prvá. Ublížilo jej to, že preteky zrušili? Ťažko špekulovať. Nevieme, čo by sa stalo v druhom kole. Už nemá zmysel to riešiť. Hodili sme to za hlavu. Uvidíme, čo bude v Kronplatzi (tam sa pôjde obrovský slalom na budúci týždeň - pozn. red.), potom nasleduje Jasná a Lenzerheide. Ešte je v programe dosť obrovských slalomov na to, aby Petra ukázala svoju kvalitu. Je na čele Svetového pohára, na čo v minulosti nebola zvyknutá. Často sa spomína slovíčko tlak. Je boj o veľký glóbus zväzujúci? Neviem, prečo sa dookola rieši tlak. Žiadny nie je. V tíme máme dokonca menší tlak ako minulú sezónu. Áno, je prvá vo Svetovom pohári a ľudia si to môžu myslieť, ale my to tak vôbec neberieme. Sústredíme sa na každé preteky a hotovo. Žiadne tlaky nerobíme. Keby sme začali tlačiť, bolo by to ešte horšie.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je v dobrej fyzickej kondícii. (Autor: TASR)

V minulej sezóne bojovala so zranenou holennou kosťou a mala ťažkosti s kolenom. Ako je na tom po zdravotnej stránke? Musím si zaklopať, všetko je v stopercentnom stave. Podľa rozhovorov, ktoré vaša sestra poskytuje, je vidieť, že ani horšie výsledky ju psychicky neubíjajú. Je to pozitívne? Treba to brať profesionálne. A Petra je veľká profesionálka. Aj po nezdaroch chce každý vedieť, čo sa stalo. Keď to v rozhovore vysvetlí, nevzniknú zbytočné špekulácie alebo dohady, ako keby ho neposkytla. Keď jej preteky nevyjdú, je to náročné a mrzí ju to, lebo chce ísť na víťazstvo. V tíme skôr hovoríme o pódiu, lebo to je primárny cieľ. Ak však Petra dá svoju jazdu a bude so sebou spokojná, vtedy budú všetci spokojní. Ako vnímajú iné tímy, že na čele Svetového pohára je lyžiarka zo Slovenska? Je vidieť, že sa im to príliš nepáči. Vnímame, že každý sa s nami snaží vybabrať. Veľké tímy idú proti nám na tréningoch, podávajú protesty. Sú to škaredé veci. Na tréningoch rýchlostných disciplín ste boli dohodnutí s Nemcami, ktorí to však napokon zrušili. Aké ďalšie veci zažívate? Onedlho bude obrovský slalom v Kronplatzi, kde majú všetci povolené trénovať. Chceli sme ísť do prvej sekcie, no zamietli to. Nedovolili nám ísť ani do druhej. Livio vraví - v poriadku, pôjdeme do tretej. A odpovedali mu, že tretiu sekciu už nerobia. Takto je to stále. Vo Flachau trénovali Rakúšanky, Nórky a Američanky, ale my sme tam nemohli ísť. Prečo to tak je? Aj v lyžovaní je politika. Veľké tímy sa medzi sebou dohadujú. Rakúšania povolia Američanom trénovať u nich technické disciplíny, oni im potom dajú kopec na kĺzavé disciplíny. Čo im však dáme my? Hovno. Nikto od nás nie je závislý. Sme malý tím, máme len jednu pretekárku. Takí Rakúšania majú šestnásť trénerov na rýchlostné disciplíny. Často je to ako ísť proti múru.