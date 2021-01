Petra to pokazila. Nie, ty si to pokazil. Magoni si napokon priznal chybu

Hotel, zjazdovka a auto. To je súčasný kolobeh celého tímu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. „Máte desať minút na rozhovor?“ pýtame sa MATEJA GEMZU, ktorý je asistentom hlavného trénera Livia Magoniho. „Mám aj dve hodiny, aspoň mi rýchlejšie ubehne cesta,“ odpovedá Gemza, ktorý sa presúval z Crans Montany do Kronplatzu, kde je vo Svetovom pohári v utorok na programe obrovský slalom. Štvrté a siedme miesto v zjazde a vypadnutie v super-G. Ako ste spokojný s Vlhovej víkendom v Crans Montane?

Je to päťdesiat na päťdesiat. V zjazdoch to bolo super, tam sme boli spokojní a nie je v nich čo vyčítať. Škoda toho super-G, lebo už je druhé v poradí, ktoré nám nevyšlo. Ani v St. Antone to nebolo ideálne (skončila na 19. mieste, pozn. red.) a ani teraz v Crans Montane. Sme z toho trochu smutní, ale čo už narobíme. Čím si vysvetľujete Vlhovej vypadnutie v nedeľňajšom super-G? Livio (tréner Magoni, pozn. red.) určil Petre líniu, akú mala ísť. Predpokladal, že po skoku príde väčšia odstredivá sila, že Petru vo vzduchu vytlačí a dopadne presne do bránky. Žiaľ sa to nestalo. Petra išla tak, ako Livio povedal, ale nepôsobili tam sily, s ktorými kalkuloval.

Tréner Magoni je tvrdý na všetkých a najviac na seba. Priznal si chybu? Jeho prvá reakcia bola, že Petra to pokazila. Druhá reakcia bola na mňa – ty si to pokazil, keďže som stál na tom mieste a mohol som ako posledný ešte líniu zmeniť. A keď prišiel do cieľa, pozrel si video a povedal: 'Nikto z vás za to nemôže, ja som to pokazil. Chcel som, aby šla takto a ona to splnila. Je to moja vina.' Veľkú úlohu pri vypadnutí zohralo aj to, že Vlhová išla na trať ako prvá. Číslo jeden si vybrala zámerne alebo jej ostalo? V štartovej listine v super-G bola pred pretekmi Petra desiata. Tým pádom jej ostalo posledné nepárne číslo od 1 do 19. A to bola jednotka. Z prvej nasadenej skupiny si ju nikto nevyberie. Nemáte nikoho pred sebou a nedostanete z trate poriadne informácie. Sú tam len predjazdci, ktorí nie sú až takí dobrí. Nemali sme podľa koho súdiť, ako sa pôjde v skutočnosti. Pretekár s jednotkou je testovací pilot, ktorý to buď zvládne alebo niekde vypadne. Nie je ten kľúč nespravodlivý, že hoci je pretekár v prvej desiatke, dostane najhoršie možné číslo? Áno, najlepšie pretekárky si vyberajú vždy vyššie nepárne čísla. A jednotka ostane poslednej. Čiže pre nás by bolo lepšie, keby nás teraz niekto predbehol a boli by sme v druhom nasadenom koši, kde by sme si vyberali párne čísla medzi prvými. Alebo by sme museli skončiť v nedeľu na pódiu, aby sme si vyberali nepárne čísla skôr.

Prvá reakcia trénera Magoniho bola, že Petra to pokazila. Druhá reakcia bola na mňa – ty si to pokazil, keďže som stál na tom mieste a mohol som ako posledný ešte líniu zmeniť. A keď prišiel do cieľa, pozrel si video a povedal: Nikto z vás za to nemôže, ja som to pokazil.

Matej Gemza Matej Gemza

Je takéto vypadnutie pre pretekárku po psychickej stránke lepšie, keď vie, že neurobila chybu? Určite to bude pre Petru jednoduchšie. Nevypadla po jazdeckej chybe, dodržala všetko, čo mala. Išla dobre. Livio zvolil líniu, ktorá bola na hrane rizika. Znamenala útok na čelné pozície. Tým, že ju Petra dodržala, ukázala, že chce útočiť a ide stále naplno. Nechcela ísť na istotu a z tohto pohľadu je to dobré. Je pozitívne aj to, že po víkende zvýšila náskok vo Svetovom pohári pred druhou Michelle Gisinovou na 118 bodov? Všetci poukazovali na to, že Petre nevyšli preteky v Kranjskej Gore. Také niečo sa môže stať ktorejkoľvek lyžiarke. Gisinová bola v predošlých sezónach fantastická zjazdárka, ale teraz v Crans Montane nešla najlepšie. Je to normálne. Nielen Petra má dni, keď jej všetko nesadne. Stane sa to aj iným. Raz ste hore, inokedy dole. Sú to len ľudské bytosti. Aký ste mali program ihneď po pretekoch? Všetci ideme do Kronplatzu. Keď pozerám na hodinky (19.00, pozn. red.), Petra by tam už mohla byť. Ostatní sme vyrazili neskôr, museli sme ostať na trati až do konca pretekov s ďalšími tímami, s ktorými spolupracujeme. Petra mala pred nami časový náskok. Za tri dni absolvovala troje preteky. V nedeľu sa k tomu pridala sedemhodinová cesta v aute a už v utorok ju čakajú ďalšie preteky. Ako to zvláda? Je to náročné, viac k tomu ani nemám čo povedať. Dokáže sa s tým vyrovnať? Pozná celý program, musí sa na to pripraviť. Vie, že deň dopredu sa potrebuje zbaliť a dať si veci do auta. Brat Boris ju musí rýchlo previezť na druhé miesto - z hotela do hotela. A po ceste vybaviť testy na covid-19, aby čo najskôr bola navečeraná a v posteli .

Matej Gemza (vpravo) s Petrou Vlhovou. (Autor: TASR)

Ešte v nedeľu ste museli absolvovať testy na covid? V sobotu večer sme boli na PCR testoch, ktoré sú oficiálne. A pred príchodom do strediska v Kronplatzi musíme ísť na antigénový test. Až po ňom nás pustia do hotela. Deň po pretekoch má zväčša Vlhová voľno. Aký plán máte v pondelok, keďže v utorok sú už na programe ďalšie preteky? Ráno máme tréning obrovského slalomu a potom na súťažnej zjazdovke absolvujeme voľné jazdy. Posledné obrovské slalomy v Kranjskej Gore jej príliš nevyšli. Skončila štvrtá a desiata. Veríte, že v Kronplatzi to bude iné? Pomôžu jej aj výsledky z Crans Montany? Po dvoch vydarených zjazdoch jej určite stúplo sebavedomie. Pred zjazdmi i super-G v Crans Montane sme na rozjazdení išli len obrovské slalomy. Brali sme to zároveň aj ako tréning a jazdila v ňom dobre. Po Kranjskej Gore nabrala istotu a myslím si, že v Kronplatzi bude dobrá.