Tréner Weiss: Na štadiónoch chceme vítať iba slušných ľudí

BRATISLAVA. Jeho tím získal do tabuľky tri body, ale radšej by oslavoval víťazstvo za iných okolností. K predčasne ukončenému nedeľňajšiemu derby Trnava - Slovan sa prvýkrát vyjadril aj tréner bratislavského tímu Vladimír Weiss.

"Príliš sme to nerozoberali, stalo sa, čo sa stať nemalo. Ako človek a tréner vždy budem proti násiliu na štadiónoch. Bolo to zlé, má to zlú odozvu aj medzi ľuďmi.

Vždy chceme privítať na krásnych nových štadiónoch privítať slušných ľudí," povedal tréner Weiss na tlačovej konferencii pred štvrtkovým zápasom proti Lincolnu v Európskej konferenčnej lige.