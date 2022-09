ONLINE: Viktoria Plzeň - Inter Miláno dnes (Liga majstrov)

FC Viktoria Plzeň vstúpil do skupiny Ligy majstrov prehrou 1:5 na ihrisku Barcelony. O jediný gól zverencov Michala Bíleka sa postaral Jan Sýkora. Plzeň sa na zápas druhého kola skupiny C naladila víťazne, v lige si v Olomouci vybojovala tri body za víťazstvo 3:2. Za mužov zápasu jednoznačne označíme Tomáša Chorého a Michala Havela. Prvý menovaný skóroval dvakrát, druhý si pripísal ku gólu aj asistenciu. Proti Interu budú Viktoriáni outsiderom, hnať ich ale určite bude vypredaná Doosan Arena.



Inter Miláno započal svoju púť Ligou majstrov porážkou. Na San Sire podľahol Bayernu Mníchov 0:2. Do zápasu dvoch porazených ale zverenci Simoneho Inzaghiho taktiež pôjdu s víťaznou náladou, v lige doma gólom Marcela Brozovića zdolali Turín FC 1:0. Na zápas v Plzni nastúpia Nerazzurri v pozícii favorita, no musia sa mať na pozore. Plzeň už doma jeden taliansky celok v skupine Ligy majstrov zdolala. Udialo sa to len nedávno a bol to AS Rím.