Chladoňová chce skončiť na MS medzi najlepšími. Vylepšiť minuloročný úspech, hovorí

Slovenská reprezentantka v cyklokrose Viktória Chladoňová chce na majstrovstvách sveta v holandskom Hulste zabojovať o umiestnenie v najlepšej päťke.
Na MS sa slovenská výprava predstaví v individuálnych pretekoch v kategóriách junioriek, juniorov, mužov do 23 rokov a žien do 23 rokov, ako aj v tímovej štafete.
V juniorskej kategórii dievčat budú štartovať Lujza Bartošíková a Karolína Bortelová, medzi juniormi Michal Šichta, Milan Húsenica a Jerguš Melicherčík, v kategórii mužov do 23 rokov Peter Šoltés a v kategórii žien do 23 rokov Viktória Chladoňová.
Po dlhšom čase sa zároveň slovenský tím predstaví v tímovej štafete, ktorá otvorí program šampionátu.
Chladoňová patrí medzi najväčšie slovenské nádeje celého podujatia. Úradujúca majsterka Slovenska vstupuje do MS po vydarenej cyklokrosovej sezóne a výborných výsledkoch zo Svetového pohára s ambíciou nadviazať na svoje doterajšie výkony.
Spraviť minimum chýb
„Chcela by som z pretekov vyťažiť čo najlepší výsledok. Mojím cieľom je vylepšiť minuloročný úspech a pokúsiť sa o umiestnenie v najlepšej päťke. Verím, že sa mi podarí zajazdiť čo najlepšie, spraviť minimum chýb a že mi trať sadne,“ uviedla Chladoňová.
Slovenská výprava zostala po poslednom kole Svetového pohára v Hoogerheide priamo v dejisku šampionátu, kde absolvovala záverečnú fázu prípravy. Napriek nepriaznivému počasiu v uplynulých dňoch prebehli tréningy podľa plánu.
Organizátori trať v Hulste v porovnaní s minulými rokmi predĺžili a obohatili o nové technické pasáže a premostenia.
„Napriek tomu, že počasie v uplynulom týždni nebolo ideálne, sa nám podarilo absolvovať tréningy viac-menej podľa plánu a všetci pretekári sú na vrchol sezóny pripravení. Očakávam, že sa dokážu čo najlepšie vyrovnať s náročnou traťou a v daný deň podať maximum.
V cyklokrose rozhodujú detaily a chyby, no verím, že sa výsledky môžu dostaviť,“ povedal športový riaditeľ reprezentácie Róbert Glajza.
Účasť v tímovej štafete
K nadchádzajúcim MS sa vyjadril aj koordinátor cyklokrosu Jakub Vančo: „Túto sezónu sa podarilo poskladať kvalitatívne aj kvantitatívne silnú reprezentáciu, čo potvrdzuje aj naša účasť v tímovej štafete.
Juniori počas celej sezóny ukazovali stabilné výkony, u junioriek očakávame progres oproti záveru Svetového pohára a výsledky Petra Šoltésa mali v poslednom období rastúcu tendenciu. Viktória Chladoňová môže mať vysoké ambície, hoci konkurencia je na majstrovstvách sveta tradične veľmi silná.“
Program slovenskej reprezentácie otvorí v piatok tímová štafeta, ktorá poslúži aj ako finálna previerka pred individuálnymi štartmi v nasledujúcich dňoch.
Kompletný program MS v cyklokrose 2026
Dátum
Deň
Čas
Kategória
Detail
30. január
piatok
13:35
tímová súťaž
31. január
sobota
11:05
juniorky
31. január
sobota
13:10
muži do 23 rokov
31. január
sobota
15:10
ženy elite
1. február
nedeľa
11:05
juniori
1. február
nedeľa
13:10
ženy do 23 rokov
1. február
nedeľa
15:10
muži elite