    Chladoňová chce skončiť na MS medzi najlepšími. Vylepšiť minuloročný úspech, hovorí

    Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose v Benidorme 2026.
    Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose v Benidorme 2026. (Autor: Nicolas Jelža/ SZC)
    TASR|30. jan 2026 o 09:58
    Patrí medzi najväčšie slovenské nádeje celého podujatia.

    Slovenská reprezentantka v cyklokrose Viktória Chladoňová chce na majstrovstvách sveta v holandskom Hulste zabojovať o umiestnenie v najlepšej päťke.

    Na MS sa slovenská výprava predstaví v individuálnych pretekoch v kategóriách junioriek, juniorov, mužov do 23 rokov a žien do 23 rokov, ako aj v tímovej štafete.

    V juniorskej kategórii dievčat budú štartovať Lujza Bartošíková a Karolína Bortelová, medzi juniormi Michal Šichta, Milan Húsenica a Jerguš Melicherčík, v kategórii mužov do 23 rokov Peter Šoltés a v kategórii žien do 23 rokov Viktória Chladoňová.

    Po dlhšom čase sa zároveň slovenský tím predstaví v tímovej štafete, ktorá otvorí program šampionátu.

    Chladoňová patrí medzi najväčšie slovenské nádeje celého podujatia. Úradujúca majsterka Slovenska vstupuje do MS po vydarenej cyklokrosovej sezóne a výborných výsledkoch zo Svetového pohára s ambíciou nadviazať na svoje doterajšie výkony.

    Spraviť minimum chýb

    „Chcela by som z pretekov vyťažiť čo najlepší výsledok. Mojím cieľom je vylepšiť minuloročný úspech a pokúsiť sa o umiestnenie v najlepšej päťke. Verím, že sa mi podarí zajazdiť čo najlepšie, spraviť minimum chýb a že mi trať sadne,“ uviedla Chladoňová.

    Slovenská výprava zostala po poslednom kole Svetového pohára v Hoogerheide priamo v dejisku šampionátu, kde absolvovala záverečnú fázu prípravy. Napriek nepriaznivému počasiu v uplynulých dňoch prebehli tréningy podľa plánu.

    Organizátori trať v Hulste v porovnaní s minulými rokmi predĺžili a obohatili o nové technické pasáže a premostenia.

    „Napriek tomu, že počasie v uplynulom týždni nebolo ideálne, sa nám podarilo absolvovať tréningy viac-menej podľa plánu a všetci pretekári sú na vrchol sezóny pripravení. Očakávam, že sa dokážu čo najlepšie vyrovnať s náročnou traťou a v daný deň podať maximum.

    V cyklokrose rozhodujú detaily a chyby, no verím, že sa výsledky môžu dostaviť,“ povedal športový riaditeľ reprezentácie Róbert Glajza.

    Účasť v tímovej štafete

    K nadchádzajúcim MS sa vyjadril aj koordinátor cyklokrosu Jakub Vančo: „Túto sezónu sa podarilo poskladať kvalitatívne aj kvantitatívne silnú reprezentáciu, čo potvrdzuje aj naša účasť v tímovej štafete.

    Juniori počas celej sezóny ukazovali stabilné výkony, u junioriek očakávame progres oproti záveru Svetového pohára a výsledky Petra Šoltésa mali v poslednom období rastúcu tendenciu. Viktória Chladoňová môže mať vysoké ambície, hoci konkurencia je na majstrovstvách sveta tradične veľmi silná.“

    Program slovenskej reprezentácie otvorí v piatok tímová štafeta, ktorá poslúži aj ako finálna previerka pred individuálnymi štartmi v nasledujúcich dňoch.

    Kompletný program MS v cyklokrose 2026

    Dátum

    Deň

    Čas

    Kategória

    Detail

    30. január

    piatok

    13:35

    tímová súťaž

    31. január

    sobota

    11:05

    juniorky

    31. január

    sobota

    13:10

    muži do 23 rokov

    31. január

    sobota

    15:10

    ženy elite

    1. február

    nedeľa

    11:05

    juniori

    1. február

    nedeľa

    13:10

    ženy do 23 rokov

    1. február

    nedeľa

    15:10

    muži elite

    
    
    
    
