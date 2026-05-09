Nečakaný záver Vuelty. Víťazkou je mladá Španielka, ktorá bicykluje len dva roky

La Vuelta Femenina 2026
Výsledky - 6. etapa ( La Pola Llaviana - L'Angliru, 132,9 km):
1.
Petra Stiasny
Švajčiarsko
Human Powered Health
4:09:40 h
2.
Paula Blasiová
Španielsko
UAE Team ADQ
+ 23 s
3.
Juliette Berthetová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 43 s
4.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 43 s
5.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx-Protime
+ 59 s
6.
Valentina Cavallarová
Rakúsko
SD Worx-Protime
+ 1:10 min
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
nedokončila
Iba 23-ročná španielska cyklistka Paula Blasiová sa prvýkrát v kariére stala celkovou víťazkou ženskej edície Vuelty.
Jazdkyňa UAE Team ADQ finišovala druhá v záverečnej 7. etape a na čele celkového poradia predbehla Holanďanku Annu van der Breggenovú. S profesionálnou cyklistikou pritom začala iba pred dvoma rokmi.
Sobotňajšiu 132,9 km dlhú etapu z Pola de Laviana na Alto de l'Angliru ovládla Petra Stiasny zo Švajčiarska s 23-sekundovým náskokom pred Blasiovou.
Španielka zdolala v boji o celkové prvenstvo víťazku piatkovej 6. etapy van der Breggenovú o 24 sekúnd, keďže Holanďanka v sobotu skončila piata s takmer minútovým mankom.
"Počas dňa som sa necítila najlepšie, pretože už máme za sebou šesť etáp, ale tím odviedol skvelú prácu, za čo som mu nesmierne vďačná.
V stúpaní som bola po piatich minútach na limite. Keď som však videla, že Anna stráca, povedala som si: Poďme do toho. Prežívam skvelú sezónu, o ktorej som ani nesnívala," uviedla víťazná Španielka.
Slovenská pretekárka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink preteky nedokončila a nevidela tak koniec pretekov v stúpaní L'Angliru.
Konečné celkové poradie
1.
Paula Blasiová
Španielsko
UAE Team ADQ
22:17:03 h
2.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx-Protime
+ 24 s
3.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 49 s
4.
Usoa Ostolazaová
Španielsko
Laboral Kutxa
+ 2:31 min
5.
Juliette Berthetová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 2:36 min
6.
Urška Žigartová
Slovinsko
AG Insurance - Soudal
+ 2:43 min