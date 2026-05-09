    Nečakaný záver Vuelty. Víťazkou je mladá Španielka, ktorá bicykluje len dva roky

    Anna van der Breggenová (vľavo) a Paula Blasiová.
    Anna van der Breggenová (vľavo) a Paula Blasiová. (Autor: REUTERS)
    TASR|9. máj 2026 o 16:35
    ShareTweet0

    Paula Blasiová sa pôvodne venovala triatlonu.

    La Vuelta Femenina 2026

    Výsledky - 6. etapa ( La Pola Llaviana - L'Angliru, 132,9 km):

    1.

    Petra Stiasny

    Švajčiarsko

    Human Powered Health

    4:09:40 h

    2.

    Paula Blasiová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    + 23 s

    3.

    Juliette Berthetová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 43 s

    4.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 43 s

    5.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx-Protime

    + 59 s

    6.

    Valentina Cavallarová

    Rakúsko

    SD Worx-Protime

    + 1:10 min


    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    nedokončila

    Iba 23-ročná španielska cyklistka Paula Blasiová sa prvýkrát v kariére stala celkovou víťazkou ženskej edície Vuelty.

    Jazdkyňa UAE Team ADQ finišovala druhá v záverečnej 7. etape a na čele celkového poradia predbehla Holanďanku Annu van der Breggenovú. S profesionálnou cyklistikou pritom začala iba pred dvoma rokmi.

    VIDEO: Zostrih 7. etapy La Vuelta Femenina 2026

    Sobotňajšiu 132,9 km dlhú etapu z Pola de Laviana na Alto de l'Angliru ovládla Petra Stiasny zo Švajčiarska s 23-sekundovým náskokom pred Blasiovou.

    Španielka zdolala v boji o celkové prvenstvo víťazku piatkovej 6. etapy van der Breggenovú o 24 sekúnd, keďže Holanďanka v sobotu skončila piata s takmer minútovým mankom.

    "Počas dňa som sa necítila najlepšie, pretože už máme za sebou šesť etáp, ale tím odviedol skvelú prácu, za čo som mu nesmierne vďačná.

    Tento týždeň mi zmenil život, vraví Chladoňovej rivalka. Verí, že je to iba začiatok
    Súvisiaci článok
    Tento týždeň mi zmenil život, vraví Chladoňovej rivalka. Verí, že je to iba začiatok

    V stúpaní som bola po piatich minútach na limite. Keď som však videla, že Anna stráca, povedala som si: Poďme do toho. Prežívam skvelú sezónu, o ktorej som ani nesnívala," uviedla víťazná Španielka.

    Slovenská pretekárka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink preteky nedokončila a nevidela tak koniec pretekov v stúpaní L'Angliru.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Paula Blasiová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    22:17:03 h

    2.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx-Protime

    + 24 s

    3.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 49 s

    4.

    Usoa Ostolazaová

    Španielsko

    Laboral Kutxa 

    + 2:31 min

    5.

    Juliette Berthetová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 2:36 min

    6.

    Urška Žigartová

    Slovinsko

    AG Insurance - Soudal

    + 2:43 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Thomas Silva sa teší z triumfu
    Thomas Silva sa teší z triumfu
    Giro má senzačného víťaza etapy. Po škaredom páde skončil od krvi jeden z favoritov
    dnes 16:59|3
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Nečakaný záver Vuelty. Víťazkou je mladá Španielka, ktorá bicykluje len dva roky