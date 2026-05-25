VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

Nemeckí hokejisti porazili v záverečnom vystúpení v základnej A-skupine na majstrovstvách sveta v Zürichu Veľkú Britániu 6:3 a uchovali si ešte teoretickú nádej na postup do štvrťfinále.
Nemci rozhodli o svojom víťazstve už v prvej tretine, ktorú ovládli trojgólovým rozdielom.
Brankár Bowns síce dlho držal svoj tím v hre, ale potom ho prekonal v 14. minúte Karachun a krátko pred sirénou kapituloval dvakrát v priebehu 16 sekúnd.
Favorit si udržiaval pohodlný náskok, hoci gólman Grubauer napokon inkasoval až trikrát a Briti tak aspoň zmiernili svoju prehru.
