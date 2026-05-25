    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina A
    6 - 3
    3:0, 1:1, 2:2
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Brankár Veľkej Británie Ben Bowns v zápase s Nemeckom na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (4)
    Brankár Veľkej Británie Ben Bowns v zápase s Nemeckom na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|25. máj 2026 o 22:54
    Video, zostrih a góly zo zápasu Nemecko - Veľká Británia skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Nemeckí hokejisti porazili v záverečnom vystúpení v základnej A-skupine na majstrovstvách sveta v Zürichu Veľkú Britániu 6:3 a uchovali si ešte teoretickú nádej na postup do štvrťfinále.

    Nemci rozhodli o svojom víťazstve už v prvej tretine, ktorú ovládli trojgólovým rozdielom.

    Brankár Bowns síce dlho držal svoj tím v hre, ale potom ho prekonal v 14. minúte Karachun a krátko pred sirénou kapituloval dvakrát v priebehu 16 sekúnd.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Nemec Alexander Karachun v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Brit Robert Dowd a Fabio Wagner v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Brankár Ben Bowns v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Nemecký hokejista Fabio Wagner (vpravo) sa raduje z gólu v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Favorit si udržiaval pohodlný náskok, hoci gólman Grubauer napokon inkasoval až trikrát a Briti tak aspoň zmiernili svoju prehru.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    6
    USAUSAUSA
    6
    2
    1
    0
    3
    21:20
    8
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    6
    1
    0
    0
    5
    13:30
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

