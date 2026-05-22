    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    22.05.2026, Skupina B
    3 - 0
    2:0, 1:0, 0:0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko

    Švédsko nemalo žiadny problém proti outsiderovi. Potiahol ho mladý talentovaný útočník

    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku.
    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK |22. máj 2026 o 22:34
    Švédsko dnes zdolalo Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Švédsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

    Góly: 10. Grundström (Brännström, Jack Berglund), 20. Stenberg (Björck, Raymond), 29. Stenberg (Björck, Raymond).

    Rozhodcovia: Tscherrig (Švajč.) Hronský – Durmis (obaja Kan.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 5091

    Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, De La Rose, Karlsson – Frondell, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Asplund

    Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – De Luca, Misley, Segafredo.

    Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Taliansko 3:0 v piatkovom zápase základnej skupiny B na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    Po piatich zápasoch majú na konte deväť bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu.

    Švédi neinkasovali gól v druhom zápase po sebe, po Arvidovi Söderblomovi si čisté konto udržal aj Magnus Hellberg. Švédi mali hru pod kontrolou po celý zápas, súpera prestrieľali 34:12.

    Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.

    Švédi nastúpia na ďalší zápas v sobotu 23. mája od 20.20 h proti Nórsku, Taliani budú hrať v nedeľu od 16.20 s Dánskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švédsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:


    II. tretina:


    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Taliansky brankár Damian Clara (vpravo) chytá puk pred Švédom Rasmusom Asplundom (vľavo) a Talianom Lucom Zanattom počas zápasu medzi Švédskom a Talianskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Švéd Rasmus Asplund (vľavo) bojuje o puk s Talianom Matsom Frycklundom (vpravo) počas zápasu medzi Švédskom a Talianskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Švédsky hráč Ivar Stenberg oslavuje svoj gól so spoluhráčom Jackom Berglundom po tom, čo zvýšil na 2:0 počas zápasu skupiny B medzi Švédskom a Talianskom.
    Švédsky hráč Ivar Stenberg (tretí sprava) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi počas zápasu skupiny B medzi Švédskom a Talianskom.
    Švédsky hráč Carl Grundstrom (druhý sprava) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi počas zápasu medzi Švédskom a Talianskom.

    III. tretina:



    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    3 - 1
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    6 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    4 - 0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

