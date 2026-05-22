Švédsko nemalo žiadny problém proti outsiderovi. Potiahol ho mladý talentovaný útočník

MS v hokeji 2026 - skupina B
Švédsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly: 10. Grundström (Brännström, Jack Berglund), 20. Stenberg (Björck, Raymond), 29. Stenberg (Björck, Raymond).
Rozhodcovia: Tscherrig (Švajč.) Hronský – Durmis (obaja Kan.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 5091
Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, De La Rose, Karlsson – Frondell, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Asplund
Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – De Luca, Misley, Segafredo.
Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Taliansko 3:0 v piatkovom zápase základnej skupiny B na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
Po piatich zápasoch majú na konte deväť bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu.
Švédi neinkasovali gól v druhom zápase po sebe, po Arvidovi Söderblomovi si čisté konto udržal aj Magnus Hellberg. Švédi mali hru pod kontrolou po celý zápas, súpera prestrieľali 34:12.
Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.
Švédi nastúpia na ďalší zápas v sobotu 23. mája od 20.20 h proti Nórsku, Taliani budú hrať v nedeľu od 16.20 s Dánskom.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Švédsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
