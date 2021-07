Cavendish nezvládol šprint v Paríži, Van Aert má bizarný hetrik

Záverečný úsek zo Chatou do francúzskej metropoly bol rovinatý a meral 108,4 km. Nenastúpil doň Dán Jakob Fuglsang, pre strieborného olympijského medailistu z Ria de Janeiro 2016 sa preteky skončili predčasne.

Naplno sa začalo pretekať až po príjazde do Paríža, kde na pelotón čakalo osem okruhov po 6,8 km medzi Víťazným oblúkom a Tuilerijskými záhradami.

Práve on bol v závere najväčším favoritom. Nemal však po ruke svojho rozbiehača Michaela Morkova, nechal sa zavrieť a nemal kade zaútočiť.

O víťazstvo zviedli súboj dvaja Belgičania a Van Aert dosiahol tretie víťazstvo na tohtoročnej Tour. Dosiahol vcelku bizarný hetrik po tom, ako triumfoval v horskej etape i sobotnej individuálnej časovke.

"Táto Tour bola pre mňa úžasná. Cítil som, že už mám ťažšie nohy, ale nakoniec to vyšlo. Je to mimo môjho rozumu a pochopenia. Ďakujem skvelým tímovým kolegom, ktorí mi pomohli. Teraz sa musím ponáhľať, aby som stihol lietadlo na olympijské hry do Tokia," skonštatoval v prvej televíznej reakcii.